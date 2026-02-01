Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

Массовое использование электробойлеров приводит к пиковым нагрузкам.

https://glavred.info/ukraine/otkaz-kieva-ot-goryachego-vodosnabzheniya-nazvany-osnovnye-riski-10737038.html Ссылка скопирована

Полный отказ от централизованного горячего водоснабжения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Централизованное горячее водоснабжение дешевле

Киеву не стоит полностью от него отказываться

Это привело бы к резкому росту электропотребления

Полный отказ Киева от централизованного горячего водоснабжения был бы неправильным решением. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

По его словам, централизованное горячее водоснабжение сегодня в большинстве случаев дешевле для потребителя, чем подогрев воды электрическими бойлерами, с учетом стоимости электроэнергии.

видео дня

Он также добавил, что полный отказ от централизованного горячего водоснабжения означал бы резкий рост электропотребления.

"Чтобы покрыть такую нагрузку, теоретически пришлось бы строить один-два дополнительных энергоблока уровня атомной электростанции. В условиях, когда энергосистема и так работает с дефицитом мощности, это выглядит нереалистично. Поэтому логика должна быть противоположной: там, где есть техническая возможность быстро восстановить или сохранить централизованное горячее водоснабжение, это нужно делать как можно оперативнее", - подчеркнул эксперт.

Говоря о нынешних отключениях, Литвин сказал, что важно внимательно читать официальные сообщения.

"Во-первых, речь идет только об отдельных сетях или подсистемах. Во-вторых, это временная мера. В-третьих, в районах, где дефицита мощности нет (а такие подсистемы в Киеве, к счастью, до сих пор существуют), централизованное горячее водоснабжение не будут отключать", - отметил он.

Он добавил, что ситуацию можно сравнить с графиками отключений электроэнергии. Когда мощности не хватает, ее подают по очереди – вынужденно и временно. Но цель всегда одна: после восстановления ресурсов вернуться к нормальному режиму.

"Во многих городах мы уже пожинаем плоды отказа от централизованного горячего водоснабжения в прошлые годы. Массовое использование электробойлеров приводит к пиковым нагрузкам: они включаются одновременно, без таймеров и задержек, что создает дополнительные проблемы для электросетей и, в конечном итоге, увеличивает количество и продолжительность отключений", - подчеркнул эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Ситуация в энергетике

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что рассчитывать на энергетическое перемирие с РФ не стоит, важнее готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые обещают быть очень тяжелыми из-за морозов.

По его словам, ориентировочно с середины февраля ситуация улучшится благодаря активизации солнечных станций.

"Ориентировочно с 15-20 февраля ситуация будет улучшаться, потому что будет более длинный световой день и больше солнца", - добавил он.

Последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, правительство приняло постановление об автоматическом пересчете платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или были ненадлежащего качества. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Александр Харченко говорил, что вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален. По его оценке, даже в случае самых тяжелых атак тепло будет сохраняться как минимум в 60-70% города.

Читайте также:

О персоне: Вадим Литвин Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду. Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред