Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

Мария Николишин
1 февраля 2026, 10:01
Массовое использование электробойлеров приводит к пиковым нагрузкам.
Полный отказ от централизованного горячего водоснабжения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Централизованное горячее водоснабжение дешевле
  • Киеву не стоит полностью от него отказываться
  • Это привело бы к резкому росту электропотребления

Полный отказ Киева от централизованного горячего водоснабжения был бы неправильным решением. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

По его словам, централизованное горячее водоснабжение сегодня в большинстве случаев дешевле для потребителя, чем подогрев воды электрическими бойлерами, с учетом стоимости электроэнергии.

Он также добавил, что полный отказ от централизованного горячего водоснабжения означал бы резкий рост электропотребления.

"Чтобы покрыть такую нагрузку, теоретически пришлось бы строить один-два дополнительных энергоблока уровня атомной электростанции. В условиях, когда энергосистема и так работает с дефицитом мощности, это выглядит нереалистично. Поэтому логика должна быть противоположной: там, где есть техническая возможность быстро восстановить или сохранить централизованное горячее водоснабжение, это нужно делать как можно оперативнее", - подчеркнул эксперт.

Говоря о нынешних отключениях, Литвин сказал, что важно внимательно читать официальные сообщения.

"Во-первых, речь идет только об отдельных сетях или подсистемах. Во-вторых, это временная мера. В-третьих, в районах, где дефицита мощности нет (а такие подсистемы в Киеве, к счастью, до сих пор существуют), централизованное горячее водоснабжение не будут отключать", - отметил он.

Он добавил, что ситуацию можно сравнить с графиками отключений электроэнергии. Когда мощности не хватает, ее подают по очереди – вынужденно и временно. Но цель всегда одна: после восстановления ресурсов вернуться к нормальному режиму.

"Во многих городах мы уже пожинаем плоды отказа от централизованного горячего водоснабжения в прошлые годы. Массовое использование электробойлеров приводит к пиковым нагрузкам: они включаются одновременно, без таймеров и задержек, что создает дополнительные проблемы для электросетей и, в конечном итоге, увеличивает количество и продолжительность отключений", - подчеркнул эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Ситуация в энергетике

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что рассчитывать на энергетическое перемирие с РФ не стоит, важнее готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые обещают быть очень тяжелыми из-за морозов.

По его словам, ориентировочно с середины февраля ситуация улучшится благодаря активизации солнечных станций.

"Ориентировочно с 15-20 февраля ситуация будет улучшаться, потому что будет более длинный световой день и больше солнца", - добавил он.

Напомним, как сообщал Главред, правительство приняло постановление об автоматическом пересчете платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или были ненадлежащего качества. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Александр Харченко говорил, что вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален. По его оценке, даже в случае самых тяжелых атак тепло будет сохраняться как минимум в 60-70% города.

О персоне: Вадим Литвин

Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду.

Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

