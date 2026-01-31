Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

Требования РФ в отношении украинских территорий фактически не претерпели изменений.

Основные тезисы:

Путин демонстрирует "конструктивность", но территориальные требования РФ остаются неизменными

США считают гарантии безопасности зависимыми от территориального вопроса

Бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайза заявил, что из Белого дома поступают сигналы о более "конструктивной" позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля в отношении украинских территорий остаются неизменными.

"Гарантии безопасности уже наработаны, но они зависят от решающего вопроса — территориального", — отметил Брайза в интервью программе "Студия Запад" на телеканале "Эспрессо". видео дня

По его словам, Путин продолжает настаивать на контроле над всем Донбассом, включая те около 20% территорий, которые в настоящее время не находятся под властью РФ. Это означает потерю стратегических "городов-крепостей", что критически важно для обороноспособности Украины.

Ключевые акценты

Переговоры продвигаются, но реального прогресса в главном вопросе — территориальном — нет.

Стороны договорились о новой встрече в выходные в Абу-Даби, однако непонятно, является ли это настоящей уступкой или лишь имитацией.

Кремль может искать путь к переговорам через внутреннее давление: экономика слабеет, армия потеряла около 20 тысяч военных за последние недели, мобилизационный ресурс исчерпывается.

Брайза также обратил внимание на разные оценки американских переговорщиков: специальный посланник Виткофф, по мнению союзников, находится под влиянием Путина, тогда как Джаред Кушнер выглядит более подготовленным.

"Россия не завоевывает новых территорий, ее экономика слабеет, а мобилизационный ресурс тает. Это может подтолкнуть Кремль к поиску выхода из войны", — резюмировал дипломат.

Когда возможен мир — оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года — при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Кто такой Мэтью Брайза? Мэтью Джеймс Брайза (16 февраля 1964) — бывший дипломат США. Последним его назначением в дипломатии США была должность посла США в Азербайджане, пишет Википедия.

