Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

В ISW считают, что Россия не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием.

https://glavred.info/war/donbass-lish-pervyy-shag-v-isw-nazvali-istinnye-strategicheskie-celi-kremlya-10736012.html Ссылка скопирована

Территориальные амбиции Кремля / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Территориальные требования России выходят за пределы Донбасса

Вывод украинских войск из Донбасса станет лишь временным шагом

Кремль стремится к полной капитуляции Украины

Территориальные и политические требования страны-агрессора России выходят за пределы Донбасса, несмотря на заявления Кремля для западной аудитории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, российские чиновники, в частности Кирилл Дмитриев, главный переговорщик России, заявляют, что вывод украинских войск из Донбасса может стать "путем к миру". Но другие чиновники, такие как генерал Валерий Герасимов, упоминают буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что свидетельствует о более широких территориальных амбициях.

видео дня

В ISW добавляют, что Россия ставит также политические и стратегические цели, включая требования к НАТО и странам Запада. В частности, Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ, заявил, что мирное урегулирование должно устранить "коренные причины" войны.

Аналитики считают, что эти требования перекликаются с позицией России 2021–2022 годов – ограничение расширения НАТО, возвращение его к границам 1997 года и замена демократического правительства Украины на контролируемое Москвой.

По их мнению, даже вывод украинских войск из Донбасса станет лишь временным шагом перед реализацией других требований России, включая "денацификацию" и "демилитаризацию".

"Заявления российских чиновников для внутренней аудитории подтверждают, что Россия не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием и стремится к полной капитуляции Украины", – говорится в отчете.

Замораживание фронта по линии соприкосновения

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур сказал, что даже если Украина не уйдет из Донбасса и будет заморозка по линии соприкосновения — этот мир не будет длительным ни для нас, ни для Европы, поскольку даст возможность россиянам сосредоточить и сохранить все свои захваты.

По его словам, через некоторое время это позволит РФ осуществить новую агрессию, которая, очевидно, уже не ограничится Украиной и распространится на другие государства.

Вопрос Донбасса — последние новости

Как сообщал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди предложений рассматривался вариант ввода международного контингента на территорию оккупированной части Донецкой области.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред