Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

В Украине погода местами будет достаточно теплой, но в других областях будет прохладно.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Какой будет погода на выходных

В каких областях будут дожди

Где будет холоднее всего

Погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать в ближайшие выходные, 29-30 ноября.

Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На юге и в Днепропетровской области будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла.

В субботу могут быть небольшие дожди на территории северных областей. В воскресенье, 30 ноября, дожди будут на юге.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 29 ноября будет дождь, а уже 30 ноября будет сухо.

Температура воздуха повысится до +8 градусов. В воскресенье будет немного прохладнее - 6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

"Зима близко, но и 21-е декабря ближе, а там и поворот на весну", - отметила Наталья Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

