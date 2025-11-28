Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

Что узнаете, что узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- В каких областях будут дожди
- Где будет холоднее всего
Погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать в ближайшие выходные, 29-30 ноября.
Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На юге и в Днепропетровской области будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла.
В субботу могут быть небольшие дожди на территории северных областей. В воскресенье, 30 ноября, дожди будут на юге.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве 29 ноября будет дождь, а уже 30 ноября будет сухо.
Температура воздуха повысится до +8 градусов. В воскресенье будет немного прохладнее - 6 градусов тепла.
"Зима близко, но и 21-е декабря ближе, а там и поворот на весну", - отметила Наталья Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.
Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.
Читайте также:
- От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время
- Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом
- Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред