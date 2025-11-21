На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

В ближайшие выходные циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины.

Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. По прогнозам синоптика Наталки Диденко, циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

В западных областях ожидается настоящее испытание для водителей и пешеходов: мокрый снег, налипание на деревья и провода, гололедица на дорогах. Температура днем будет держаться на уровне +1...+4 градуса, а местами возможны и небольшие "минусы". Это создаст сложные условия для передвижения и может привести к перебоям в транспортном сообщении.

Северные регионы накроют дожди. В субботу температура составит +5...+7 градусов, а уже в воскресенье снизится до +3...+6. Центральная часть страны получит разные сценарии: в Винницкой области будет прохладнее - +6...+8 в субботу и +2...+5 в воскресенье, тогда как остальные центральные области будут оставаться в теплой зоне с показателями +11...+16.

На востоке и юге Украины погода будет выглядеть совсем иначе. Здесь осадков не прогнозируют, а температура будет ощутимо выше: +13...+17 на востоке и +15...+20 на юге. Это создаст резкий контраст с западными регионами, где будет царить зимняя атмосфера.

Столица тоже не останется в стороне от погодных изменений. В Киеве в течение выходных ожидаются периодические дожди. В субботу температура составит +6...+8 градусов, а в воскресенье снизится до +4...+6.

Диденко предупреждает: такая контрастная погода может стать вызовом для здоровья и безопасности. Водителям стоит быть особенно внимательными из-за гололеда, а гражданам - позаботиться о теплой одежде и избегать переохлаждения.

Погода до конца ноября

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что до конца ноября стоит ожидать резкое похолодание, которое придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

В этот период минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов.

