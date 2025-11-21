Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

Дарья Пшеничник
21 ноября 2025, 12:33
4687
В ближайшие выходные циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины.
Погода на виходные
Прогноз погоды на выходные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Украине в выходные
  • Где будет мокрый снег и гололедица

Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. По прогнозам синоптика Наталки Диденко, циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

В западных областях ожидается настоящее испытание для водителей и пешеходов: мокрый снег, налипание на деревья и провода, гололедица на дорогах. Температура днем будет держаться на уровне +1...+4 градуса, а местами возможны и небольшие "минусы". Это создаст сложные условия для передвижения и может привести к перебоям в транспортном сообщении.

видео дня

Северные регионы накроют дожди. В субботу температура составит +5...+7 градусов, а уже в воскресенье снизится до +3...+6. Центральная часть страны получит разные сценарии: в Винницкой области будет прохладнее - +6...+8 в субботу и +2...+5 в воскресенье, тогда как остальные центральные области будут оставаться в теплой зоне с показателями +11...+16.

На востоке и юге Украины погода будет выглядеть совсем иначе. Здесь осадков не прогнозируют, а температура будет ощутимо выше: +13...+17 на востоке и +15...+20 на юге. Это создаст резкий контраст с западными регионами, где будет царить зимняя атмосфера.

Столица тоже не останется в стороне от погодных изменений. В Киеве в течение выходных ожидаются периодические дожди. В субботу температура составит +6...+8 градусов, а в воскресенье снизится до +4...+6.

Диденко предупреждает: такая контрастная погода может стать вызовом для здоровья и безопасности. Водителям стоит быть особенно внимательными из-за гололеда, а гражданам - позаботиться о теплой одежде и избегать переохлаждения.

Погода до конца ноября

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что до конца ноября стоит ожидать резкое похолодание, которое придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

В этот период минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 21 ноября под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман.

Также Наталка Диденко отмечала, что в четверг, 20 ноября, в Украине будет преобладать холодная погода. В некоторых регионах ожидается даже мороз.

Еще больше новостей о погоде в Украине:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

синоптик синоптики прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине Погода на завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

14:53Война
Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

14:51Украина
Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

14:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Последние новости

14:58

Порошенко требует новое Правительство и себя Премьером, иначе будет срывать бюджет-2026 и переговоры, - эксперт

14:53

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

14:51

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

14:49

Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

14:23

Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
14:12

Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогомВидео

14:11

Возможный любовник Денисенко засветился с ней в новой роли — детали

14:07

Трудно с тобой: Джанабаева показала, как ссорится с МеладзеВидео

14:04

Слова "підодіяльник" и "підковдра" стоит забыть - правильные украинские названияВидео

Реклама
14:03

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают редким даром успокаивать

13:51

Переговоры о мирном соглашении: Умеров назвал главные условия Украины

13:49

Эксперт по энергетике объяснил, почему графики отключений света так часто меняются

13:27

Неожиданный скачок: в Украине цена на популярный продукт превысила 600 гривен

13:11

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина в очках за 31 секунду

12:55

Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

12:54

Продавал Биг-Бен и Белый дом за недорого: история афериста, которому верили наивные богачиВидео

12:52

Назад в СССР: из-за проблем Россия с 2026 года может перейти на карточную систему

12:34

Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочьВидео

12:33

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

12:31

Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на домаВидео

Реклама
12:07

"Украина сама себя уничтожит": эксперт сказал, что скрывается за "мирным планом"

12:07

"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

12:00

"Нагнали скорых с медиками": ГУР провело впечатляющую операцию в тылу врага

11:59

В Украине стартует "Зимняя поддержка": кому и как можно получить выплаты

11:55

Без "Дії" и очередей: как легко оформить "тысячу Зеленского"

11:50

СБУ массово задерживает наводчиков на энергетические объекты. Они уже получают по 15 лет, - эксперт

11:46

Почему 22 ноября нельзя перегружаться: какой церковный праздник

11:41

"Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкойВидео

11:21

"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

11:21

Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

11:11

Ноль подтвержденных поражений и минимум боевых выездов: ВСК подтвердила законность расформирования подразделения Касьянова

11:06

Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

10:57

Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиентеВидео

10:57

До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

10:52

Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФВидео

10:44

"Мисс Вселенная-2025": в Таиланде короновали новую "королеву" - кто онаФотоВидео

10:22

Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

10:09

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

09:51

"На фоне препаратов": названа причина комы Михаила Клименко

Реклама
09:47

Хоть до раны прикладывай: самые вежливые знаки зодиака

09:45

Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

09:44

США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

09:42

1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

09:19

Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшиеФото

09:19

"Горько, мои хорошие": Тарас Цымбалюк "спалился" в соцсетях с девушкой

09:00

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуВидео

08:59

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

08:44

Как попросить прощения перед кошкой: эксперты назвали лучший способВидео

08:44

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии"мнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять