Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

Маленькие разноцветные драже, которые "тают во рту, а не в руках", давно стали символом поп-культуры. Но за их успехом скрывается не только гениальная идея, но и семейная драма, война и массовая истерия. История M&M’s — это пример того, как наблюдение за солдатским бытом превратилось в многомиллиардный бизнес. Главред расскажет об этом более подробно.
Семейный раскол, изменивший индустрию
Как рассказывают на канале "История на тарелке", история M&M’s начинается с глубокого конфликта в семье Марсов. Форрест Марс, сын основателя компании Mars Франклина Марса, мечтал о мировой экспансии и инновациях. Его отец же стремился к стабильности и спокойной жизни на доходах от уже популярных батончиков.
После очередной острой ссоры Форрест покинул США и отправился в Европу, фактически начав свой путь с нуля.
Европейский опыт и первое большое открытие
В Европе Форрест создал батончик Mars, адаптировав его к вкусам британцев. Однако настоящее открытие ждало его во время путешествий по континенту.
Находясь в Испании в годы гражданской войны, Марс обратил внимание на необычные шоколадные дропсы с твердой сахарной оболочкой. В отличие от обычного шоколада, они не таяли даже под палящим солнцем.
Идея с фронта
Как выяснилось, это были британские Smarties, которые добровольцы привозили с собой. Марс мгновенно понял потенциал: сладости, которые можно носить в кармане в любую жару, идеально подходили для армии.
Вернувшись в США, он начал экспериментировать с глазурью, стремясь создать прочную, но эластичную оболочку для шоколада.
Партнерство ради выживания
Для реализации замысла Марс объединился с Брюсом Мюрри — сыном президента Hershey’s. Это было стратегическое решение: в военные годы доступ к какао был ограничен.
Название M&M’s образовалось из первых букв фамилий партнеров — Mars & Murrie.
Война как лучшая реклама
Первые партии драже выглядели неидеально, но выдерживали температуру до 40°C. Армия США мгновенно оценила продукт, и M&M’s стали стандартной частью солдатских пайков во время Второй мировой войны.
Миллионы военных вернулись домой с фронта уже сформированными фанатами бренда — лучшей рекламы и представить было нельзя.
Буква "m" и бессмертный слоган
В 1950-х компания начала печатать на каждой конфете маленькую белую букву "m", чтобы защититься от подделок. Тогда же появился легендарный слоган: "Тает во рту, а не в руках".
Скандал и изгнание Красного
В 1976 году США охватила паника вокруг красителя Red №2. Хотя M&M’s его не использовали, компания решила убрать красные драже из ассортимента.
Это вызвало волну протестов: фанаты писали письма, создавали комитеты и требовали возвращения любимого цвета. Только в 1987 году Красный триумфально вернулся, вызвав взрыв продаж.
Путь в космос и поп-культуру
В 1980-х M&M’s попали в рацион астронавтов NASA — в невесомости они не крошились и были безопасными.
Впоследствии бренд получил анимированных персонажей, которые закрепили его статус иконы поп-культуры.
Сегодня Mars остается одним из немногих мировых гигантов, который до сих пор принадлежит семье основателей. А маленькие разноцветные драже до сих пор работают по принципу, который Форрест Марс увидел у солдат почти сто лет назад.
