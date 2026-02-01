Укр
Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

M&M’s стали обязательной частью солдатских пайков и вернулись с фронта вместе с миллионами военных. Именно война обеспечила бренду массовую любовь.
Как создали M&M’s?
Как создали M&M’s? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как создали M&M’s
  • Какая трагедия скрывается за успехом компании

Маленькие разноцветные драже, которые "тают во рту, а не в руках", давно стали символом поп-культуры. Но за их успехом скрывается не только гениальная идея, но и семейная драма, война и массовая истерия. История M&M’s — это пример того, как наблюдение за солдатским бытом превратилось в многомиллиардный бизнес. Главред расскажет об этом более подробно.

Семейный раскол, изменивший индустрию

Как рассказывают на канале "История на тарелке", история M&M’s начинается с глубокого конфликта в семье Марсов. Форрест Марс, сын основателя компании Mars Франклина Марса, мечтал о мировой экспансии и инновациях. Его отец же стремился к стабильности и спокойной жизни на доходах от уже популярных батончиков.

видео дня

После очередной острой ссоры Форрест покинул США и отправился в Европу, фактически начав свой путь с нуля.

Европейский опыт и первое большое открытие

В Европе Форрест создал батончик Mars, адаптировав его к вкусам британцев. Однако настоящее открытие ждало его во время путешествий по континенту.

Находясь в Испании в годы гражданской войны, Марс обратил внимание на необычные шоколадные дропсы с твердой сахарной оболочкой. В отличие от обычного шоколада, они не таяли даже под палящим солнцем.

Идея с фронта

Как выяснилось, это были британские Smarties, которые добровольцы привозили с собой. Марс мгновенно понял потенциал: сладости, которые можно носить в кармане в любую жару, идеально подходили для армии.

Вернувшись в США, он начал экспериментировать с глазурью, стремясь создать прочную, но эластичную оболочку для шоколада.

Партнерство ради выживания

Для реализации замысла Марс объединился с Брюсом Мюрри — сыном президента Hershey’s. Это было стратегическое решение: в военные годы доступ к какао был ограничен.

Название M&M’s образовалось из первых букв фамилий партнеров — Mars & Murrie.

Война как лучшая реклама

Первые партии драже выглядели неидеально, но выдерживали температуру до 40°C. Армия США мгновенно оценила продукт, и M&M’s стали стандартной частью солдатских пайков во время Второй мировой войны.

Миллионы военных вернулись домой с фронта уже сформированными фанатами бренда — лучшей рекламы и представить было нельзя.

Видео о том, как создали известные цветные драже, можно посмотреть здесь:

Буква "m" и бессмертный слоган

В 1950-х компания начала печатать на каждой конфете маленькую белую букву "m", чтобы защититься от подделок. Тогда же появился легендарный слоган: "Тает во рту, а не в руках".

Скандал и изгнание Красного

В 1976 году США охватила паника вокруг красителя Red №2. Хотя M&M’s его не использовали, компания решила убрать красные драже из ассортимента.

Это вызвало волну протестов: фанаты писали письма, создавали комитеты и требовали возвращения любимого цвета. Только в 1987 году Красный триумфально вернулся, вызвав взрыв продаж.

Путь в космос и поп-культуру

В 1980-х M&M’s попали в рацион астронавтов NASA — в невесомости они не крошились и были безопасными.

Впоследствии бренд получил анимированных персонажей, которые закрепили его статус иконы поп-культуры.

Сегодня Mars остается одним из немногих мировых гигантов, который до сих пор принадлежит семье основателей. А маленькие разноцветные драже до сих пор работают по принципу, который Форрест Марс увидел у солдат почти сто лет назад.

Об источнике: "История на тарелке"

"История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации.

На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, имея более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

