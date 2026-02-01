Укр
Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Анна Косик
1 февраля 2026, 15:06
В украинских супермаркетах переписали цены на товары, пользующиеся спросом всегда.
Лук, деньги
Как изменились цены на лук и чеснок в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине подорожали лук и чеснок
  • Белый лук теперь стоит почти 70 гривен за килограмм
  • Цены на чеснок превысили 150 гривен за килограмм

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Не исключением в конце текущей недели стали популярные среди покупателей овощи - лук и чеснок. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По состоянию на первый день февраля 2026 года средние цены на белый и репчатый лук, а также чеснок значительно выше, чем среднемесячные показатели за предыдущий месяц.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены на овощи

Белый лук сегодня в среднем стоит 69,99 гривны за один килограмм, тогда как в январе украинцы платили за него по 56,59 гривны. Похожая ситуация с репчатым луком, который стоит 9,13 гривны за килограмм против 8,60 гривен в январе.

Чеснок с 1 февраля также подорожал. Сегодня средняя цена на него в супермаркетах составляет 156,04 гривны за килограмм, тогда как в прошлом месяце он стоил 144,36 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как изменятся цены на продукты из-за отключения света - мнение эксперта

Главред писал, что по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, несмотря на стремительный рост цен, овощи сегодня остаются дешевле, чем год назад, благодаря хорошему урожаю 2025 года.

Зато молочные продукты будут дорожать существеннее, ведь в значительной степени опираются на импорт, который формирует их стоимость. Экономист отметил также, что с мясом будут возникать проблемы, однако они будут касаться прежде всего спроса - украинцы будут покупать его меньше, поэтому производители не смогут резко поднимать цены.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что тепличные огурцы в Украине снова дорожают. Стабильно высокий спрос и существенное сокращение предложения данной продукции стимулируют рост цен.

Ранее стало известно, что в Украине изменились цены на сливочное масло. Стоимость молочного продукта неожиданно снизилась, прежде всего, из-за увеличения производства молочных продуктов в странах Латинской Америки.

Накануне стало известно, что в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия, но дефицита хлеба не прогнозируется. Подорожание будет в пределах 1,5–3%.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты новости Украины
Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

