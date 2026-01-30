Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

Пендзин отметил, что молочные продукты будут расти в цене быстрее, тогда как мясо и яйца останутся относительно стабильными.

Кратко:

Овощи остаются дешевле, чем год назад, благодаря урожаю 2025 года

Молочные продукты подорожают, в значительной степени из-за импорта

Мясо и яйца не будут иметь резкого скачка стоимости

Несмотря на стремительный рост цен, овощи сегодня остаются дешевле, чем год назад, благодаря хорошему урожаю 2025 года. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду обозначил , какие продукты в ближайшее время больше всего почувствуют последствия отключений света.

"Овощи, несмотря на то, что они дорожают довольно стремительно, все равно сегодня дешевле, чем были год назад. Прежде всего потому, что в 2025 году мы собрали хороший урожай", - отметил экономист. видео дня

Зато молочные продукты будут дорожать существеннее, ведь в значительной степени опираются на импорт, который формирует их стоимость.

Вырастут ли цены на мясо

Экономист отметил, что с мясом будут возникать проблемы, однако они будут касаться прежде всего спроса - украинцы будут покупать его меньше, поэтому производители не смогут резко поднимать цены.

Аналогичная ситуация ожидается и с яйцами, их стоимость не будет демонстрировать существенного скачка.

Что будет с ценами на хлеб

Пендзин объяснил, что если сравнить цену на хлеб в декабре 2024 и декабре 2025, то она выросла на 13%. В целом за весь 2025 год подорожание составило около 25%, что соответствует среднему ежемесячному повышению на уровне 1-1,5%. По его словам, такая тенденция сохранится и в дальнейшем, и существенных изменений в динамике стоимости хлеба не ожидается.

Что будет с ценами: прогноз эксперта

Заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал о возможных изменениях стоимости яиц. По его словам, подорожание примерно на 10% возможно только при росте тарифов на электроэнергию. В настоящее время рынок остается сбалансированным, и оснований для резкого повышения цен эксперт не видит.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.

Также в Украине постепенно будет расти стоимость сливочного масла. В этом году средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

Кроме того, цены на картофель в Украине также начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

