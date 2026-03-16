При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

Главное из новости:
- Большинство украинцев поддерживают мирное соглашение с Западом
- Поддержка референдума о мире снижается
- Формулировка вопросов существенно влияет на ответы
Большинство граждан Украины склоняются к идее мирного урегулирования войны через международное соглашение с участием США и Европейского Союза, если оно будет предусматривать вступление Украины в ЕС в 2027 году, надежные гарантии безопасности, план восстановления и определенные территориальные компромиссы.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии. За такой вариант высказались 61% респондентов, тогда как 10% не поддержали бы его. Еще 21% не приняли бы участия в голосовании, а 9% не смогли определиться.
Формулировка вопроса существенно влияет на ответы
Социологи отмечают, что реакция украинцев в значительной степени зависит от того, как именно сформулирован вопрос.
В частности, большинство категорически не воспринимает идею вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Но если избегать прямого упоминания об этом или подавать условия в другом контексте, уровень поддержки растет.
В КМИС предупреждают о рисках манипуляций во время возможной референдумной кампании:
"В нынешней ситуации существуют высокие риски манипуляций с референдумом. Это должно учитываться и властями Украины, и украинской общественностью, и западными партнерами Украины", — отмечают исследователи.
Поддержка идеи референдума снижается
По сравнению с январем количество сторонников проведения референдума по мирному соглашению снизилось:
- в январе — 55%;
- в марте – 50%.
При этом отношение к территориальным компромиссам существенно различается между теми, кто поддерживает референдум, и теми, кто против.
Среди сторонников референдума:
71% готовы согласиться на вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности;
- 25% — против;
- 5% - не определились.
Среди противников референдума:
- 39% допускают территориальные уступки;
- 48% - выступают против;
- 13% - не определились.
Готовность участвовать в референдуме
В целом готовы принять участие в возможном референдуме:
- 31% — точно;
- 33% — скорее да;
- 15% — скорее нет;
- 15% - точно нет.
Самая высокая мобилизация - среди тех, кто допускает вывод войск из Донбасса: 76% из них заявили, что точно или скорее придут на голосование. Среди противников территориальных компромиссов таких - 59%.
Выборы и референдум в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.
Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.
Вас может заинтересовать:
- Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке укрепил позиции Украины - Time
- Россия атаковала Украину дронами: есть погибшие и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку
- Необычный удар по Киевской области: Россия запустила "рои" различных дронов — подробности
Об источнике: КМИС
Киевский международный институт социологии (КМИС) — украинское общество с ограниченной ответственностью с центром в Киеве. Специализация — социологические исследования. Проводит социально-экономические, маркетинговые и политические исследования. Также КМИС занимается исследованиями в области здравоохранения, консалтингом и аудитом исследований.
Компания была основана в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины. Стала Киевским международным институтом социологии в 1992 году, когда партнером Центра стала компания Paragon Research International.
Компания провела более 300 фокус-групп. Ежегодно проводится примерно 70-80 количественных исследований, пишет Википедия.
