При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

В КМИС предупреждают о рисках манипуляций во время возможного референдума.

Украинцы поддержали бы передачу Донбасса России, но есть условия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Большинство украинцев поддерживают мирное соглашение с Западом

Поддержка референдума о мире снижается

Формулировка вопросов существенно влияет на ответы

Большинство граждан Украины склоняются к идее мирного урегулирования войны через международное соглашение с участием США и Европейского Союза, если оно будет предусматривать вступление Украины в ЕС в 2027 году, надежные гарантии безопасности, план восстановления и определенные территориальные компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии. За такой вариант высказались 61% респондентов, тогда как 10% не поддержали бы его. Еще 21% не приняли бы участия в голосовании, а 9% не смогли определиться.

Формулировка вопроса существенно влияет на ответы

Социологи отмечают, что реакция украинцев в значительной степени зависит от того, как именно сформулирован вопрос.

В частности, большинство категорически не воспринимает идею вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Но если избегать прямого упоминания об этом или подавать условия в другом контексте, уровень поддержки растет.

В КМИС предупреждают о рисках манипуляций во время возможной референдумной кампании:

"В нынешней ситуации существуют высокие риски манипуляций с референдумом. Это должно учитываться и властями Украины, и украинской общественностью, и западными партнерами Украины", — отмечают исследователи.

Поддержка идеи референдума снижается

По сравнению с январем количество сторонников проведения референдума по мирному соглашению снизилось:

в январе — 55%;

в марте – 50%.

При этом отношение к территориальным компромиссам существенно различается между теми, кто поддерживает референдум, и теми, кто против.

Среди сторонников референдума:

71% готовы согласиться на вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности;

25% — против;

5% - не определились.

Среди противников референдума:

39% допускают территориальные уступки;

48% - выступают против;

13% - не определились.

Готовность участвовать в референдуме

В целом готовы принять участие в возможном референдуме:

31% — точно;

33% — скорее да;

15% — скорее нет;

15% - точно нет.

Самая высокая мобилизация - среди тех, кто допускает вывод войск из Донбасса: 76% из них заявили, что точно или скорее придут на голосование. Среди противников территориальных компромиссов таких - 59%.

Об источнике: КМИС Киевский международный институт социологии (КМИС) — украинское общество с ограниченной ответственностью с центром в Киеве. Специализация — социологические исследования. Проводит социально-экономические, маркетинговые и политические исследования. Также КМИС занимается исследованиями в области здравоохранения, консалтингом и аудитом исследований. Компания была основана в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины. Стала Киевским международным институтом социологии в 1992 году, когда партнером Центра стала компания Paragon Research International. Компания провела более 300 фокус-групп. Ежегодно проводится примерно 70-80 количественных исследований, пишет Википедия.

