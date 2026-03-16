РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

Анна Ярославская
16 марта 2026, 11:00обновлено 16 марта, 11:46
О последствиях вражеских атак рассказали в ОВА и ГосЧС Украины.
Последствия атаки дронов
Дроны РФ ударили по Запорожью, Днепропетровщине и Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Украину беспилотниками
  • Под ударом оказались Запорожская, Днепропетровская и Черниговская области
  • Вспыхнули пожары, есть раненые и жертвы
  • В Запорожье под завалами ищут 16-летнюю девушку

В ночь на 16 марта и утром в понедельник российская армия атаковала Украину дронами. На Днепропетровщине враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.

О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным обстоятельствам.

Атака на Запорожье

В ночь на 16 марта враг атаковал Запорожье беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в ГосЧС, на данный момент известно о трех пострадавших.

По четырём соседним адресам спасатели ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади 230 кв. м.

На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Утром 16 марта оккупанты снова атаковали Запорожье. Под удар дронов попал частный сектор в одном из жилых кварталов города. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, повреждены дома: выбиты окна, изуродованы кровли и фасады.

По предварительным данным, под завалами есть еще люди. Вероятно, это 16-летняя девушка. Продолжается поисково-спасательная операция.

"К сожалению, погибла женщина в результате атаки врага по Запорожью. Еще две женщины получили ранения. Они находятся под наблюдением медиков", - добавил Федоров.

Атака на Днепропетровскую область

Как сообщили в ГосЧС, враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены дома. В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина.

На Синельниковщине враг попал по Васильковской и Петропавловской общинам. Произошли пожары в частных домах, хозяйственных постройках и на территории агрофирмы.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Атака на Черниговскую область

Армия РФ атаковала Черниговщину. Из-за вражеских БПЛА в Черниговском районе загорелась сухая трава и возник пожар на территории нежилого здания, сообщили в ГосЧС.

В Корюковском районе загорелось поле кукурузы на площади около 7 гектаров. Также загорелась сухая растительность, в том числе на территории одного из предприятий.

В Новгород-Северском районе возник пожар складских помещений, на площади около 200 кв.

В Прилукском районе на территории одного из предприятий загорелся вагончик охраны.

Все пожары оперативно ликвидировали подразделения спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, саперы ГосЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

Киев атаковали дроны - что известно

Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

По состоянию на 10:18 в Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БпЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территориі нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.

Экстренные службы работают на местах.

Атаки РФ по Украине - последние новости

16 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.

15 марта российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Об источнике: ГосЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:44Украина
РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

11:00Украина
Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48Украина
Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

Реклама
11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Реклама
09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

08:25

"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

08:13

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

06:56

Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

03:45

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городомВидео

03:00

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушекВидео

02:30

Принц Уильям показал домашнее фото принцессы Дианы: "Сегодня и каждый день"

02:01

Украинская ведущая призналась, как сохранила брак: "Чувства меняются"

01:46

Учёные бьют тревогу: признаки деменции часто путают с распространенным кризисом

00:49

Известного украинского певца заподозрили в политических амбициях

15 марта, воскресенье
23:45

Электроэнергия будет, но не для всех: графики для Киева и области 16 марта

22:54

Пауза, играющая на руку Кремлю: США пересматривают графики помощи ВСУ — FT

22:52

"Хаотичный, дикий": Кучеренко назвала, кто поселился в ее памяти навсегда

22:29

Умер звезда соцсетей "Дед Толя": чем запомнился самый знаменитый дедушкаВидео

21:55

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Реклама
21:48

Украинская прыгунья перенесла операцию во время родов

21:34

ВСУ пошли в контрнаступление и освободили сотни километров: детали от ЗеленскогоВидео

20:29

"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"Видео

20:17

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

19:25

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минутыВидео

19:10

Как российская армия платит рекордную цену за войну в Украине: Коваленко раскрыл потеримнение

19:08

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

18:31

"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

18:21

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:10

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

