РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

О последствиях вражеских атак рассказали в ОВА и ГосЧС Украины.

Дроны РФ ударили по Запорожью, Днепропетровщине и Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками

Под ударом оказались Запорожская, Днепропетровская и Черниговская области

Вспыхнули пожары, есть раненые и жертвы

В Запорожье под завалами ищут 16-летнюю девушку

В ночь на 16 марта и утром в понедельник российская армия атаковала Украину дронами. На Днепропетровщине враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы. Под завалами ищут молодую девушку. Также россияне за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область.

О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным обстоятельствам.

Атака на Запорожье

В ночь на 16 марта враг атаковал Запорожье беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в ГосЧС, на данный момент известно о трех пострадавших.

По четырём соседним адресам спасатели ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади 230 кв. м.

На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Утром 16 марта оккупанты снова атаковали Запорожье. Под удар дронов попал частный сектор в одном из жилых кварталов города. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, повреждены дома: выбиты окна, изуродованы кровли и фасады.

По предварительным данным, под завалами есть еще люди. Вероятно, это 16-летняя девушка. Продолжается поисково-спасательная операция.

"К сожалению, погибла женщина в результате атаки врага по Запорожью. Еще две женщины получили ранения. Они находятся под наблюдением медиков", - добавил Федоров.

Атака на Днепропетровскую область

Как сообщили в ГосЧС, враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены дома. В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина.

На Синельниковщине враг попал по Васильковской и Петропавловской общинам. Произошли пожары в частных домах, хозяйственных постройках и на территории агрофирмы.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Атака на Черниговскую область

Армия РФ атаковала Черниговщину. Из-за вражеских БПЛА в Черниговском районе загорелась сухая трава и возник пожар на территории нежилого здания, сообщили в ГосЧС.

В Корюковском районе загорелось поле кукурузы на площади около 7 гектаров. Также загорелась сухая растительность, в том числе на территории одного из предприятий.

В Новгород-Северском районе возник пожар складских помещений, на площади около 200 кв.

В Прилукском районе на территории одного из предприятий загорелся вагончик охраны.

Все пожары оперативно ликвидировали подразделения спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, саперы ГосЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

Киев атаковали дроны - что известно

Как писал Главред, утром в понедельник, 16 марта, армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

По состоянию на 10:18 в Шевченковском районе, в самом центре столицы, упали обломки БпЛА. Обошлось без пожара и пострадавших.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территориі нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.

Экстренные службы работают на местах.

Шахеды - последние новости

Об источнике: ГосЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

