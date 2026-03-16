Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

16 марта свое 73-летие отмечает Изабель Юппер - французская актриса и живая легенда кино, обладательница премий BAFTA, "Сезар" и "Золотой глобус", а также номинантка на Оскар. За свою карьеру Юппер снялась в более чем 110 фильмах, за что была награждена премией за заслуги в мировом кинематографе.
Чтобы почтить талант мадам Юппер Главред собрал лучшие фильмы с ее участием по версии Rotten Tomatoes.
Женское дело (1988)
Франция, оккупированная нацистами, 1940-ые годы. Мария Ля Тур - бедная мать двоих детей, которая пытается выжить в нечеловеческих условиях. Чтобы заработать на пропитание она начинает делать подпольные аборты, постепенно превращая это в прибыльный но опасный бизнес. Когда власти узнают о ее деятельности, ей грозит смертная казнь. Мрачная драма, основанная на реальной истории последней женщины, гильотинированной во Франции.
Пианистка (2001)
Эрика Кохут - уважаемая преподавательница венской консерватории. Она живет с деспотичной матерью и подавляет все свои желания, находя выход только в садомазохистских фантазиях. Когда в ее класс приходит талантливый студент Вальтер, между ними завязываются сложные, болезненные отношения. Эрика провоцирует его на все более экстремальные поступки, пытаясь воплотить свои тайные желания.
Любовь (2012)
Пожилая пара - Жорж и Анн - прожили вместе не одно десятилетие, сохраняя взаимную нежность и уважение. Но их мир рушится, когда у Анн случается инсульт: она постепенно теряет способность двигаться и говорить. Жорж отказывается отдавать жену в больницу и берет на себя уход за ней, несмотря на растущую усталость и бессилие. Пронзительная драма о достоинстве перед лицом смерти, любви и невыносимости прощания.
Миссис Харрис едет в Париж (2022)
Лондон, 1950-ые. Скромная уборщица Ада Харрис случайно видит платье от Dior и влюбляется в него без памяти. Она старательно копит деньги, чтобы приобрести этот шедевр. Наконец Ада отправляется в Париж, где сталкивается с сотрудниками модного дома: платье стоит непомерно дорого, а ее внешний вид вызывает насмешки. Но на пути к мечте, которая становится заразительной, ей встречаются добрые друзья и верные помощники, и путешествие миссис Харрис переворачивает жизнь всех с ног на голову.
Мое преступление (2023)
Париж 1930-ых: молодую актрису обвиняют в убийстве любовника, и скандал делает ее знаменитой за одну ночь. Пока адвокат пытается ее защитить, а публика жаждет крови, всплывают секреты, которые значительно меняют ситуацию. Финал оборачивается неожиданной развязкой, где правда оказывается гораздо сложнее, чем казалось вначале.
Что такое Rotten Tomatoes?
Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред