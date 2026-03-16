Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

Анна Подгорная
16 марта 2026, 14:34
Драмы, триллеры и комедии с восхитительной Изабель Юппер для нескучного киновечера.
Изабель Юппер
Изабель Юппер фильмы - что посмотреть с Изабель Юппер

16 марта свое 73-летие отмечает Изабель Юппер - французская актриса и живая легенда кино, обладательница премий BAFTA, "Сезар" и "Золотой глобус", а также номинантка на Оскар. За свою карьеру Юппер снялась в более чем 110 фильмах, за что была награждена премией за заслуги в мировом кинематографе.

Чтобы почтить талант мадам Юппер Главред собрал лучшие фильмы с ее участием по версии Rotten Tomatoes.

Женское дело (1988)

Франция, оккупированная нацистами, 1940-ые годы. Мария Ля Тур - бедная мать двоих детей, которая пытается выжить в нечеловеческих условиях. Чтобы заработать на пропитание она начинает делать подпольные аборты, постепенно превращая это в прибыльный но опасный бизнес. Когда власти узнают о ее деятельности, ей грозит смертная казнь. Мрачная драма, основанная на реальной истории последней женщины, гильотинированной во Франции.

видео дня
Женское дело / фото: imdb.com

Пианистка (2001)

Эрика Кохут - уважаемая преподавательница венской консерватории. Она живет с деспотичной матерью и подавляет все свои желания, находя выход только в садомазохистских фантазиях. Когда в ее класс приходит талантливый студент Вальтер, между ними завязываются сложные, болезненные отношения. Эрика провоцирует его на все более экстремальные поступки, пытаясь воплотить свои тайные желания.

Пианистка / фото: imdb.com

Любовь (2012)

Пожилая пара - Жорж и Анн - прожили вместе не одно десятилетие, сохраняя взаимную нежность и уважение. Но их мир рушится, когда у Анн случается инсульт: она постепенно теряет способность двигаться и говорить. Жорж отказывается отдавать жену в больницу и берет на себя уход за ней, несмотря на растущую усталость и бессилие. Пронзительная драма о достоинстве перед лицом смерти, любви и невыносимости прощания.

Любовь / фото: imdb.com

Миссис Харрис едет в Париж (2022)

Лондон, 1950-ые. Скромная уборщица Ада Харрис случайно видит платье от Dior и влюбляется в него без памяти. Она старательно копит деньги, чтобы приобрести этот шедевр. Наконец Ада отправляется в Париж, где сталкивается с сотрудниками модного дома: платье стоит непомерно дорого, а ее внешний вид вызывает насмешки. Но на пути к мечте, которая становится заразительной, ей встречаются добрые друзья и верные помощники, и путешествие миссис Харрис переворачивает жизнь всех с ног на голову.

Миссис Харрис едет в Париж / фото: imdb.com

Мое преступление (2023)

Париж 1930-ых: молодую актрису обвиняют в убийстве любовника, и скандал делает ее знаменитой за одну ночь. Пока адвокат пытается ее защитить, а публика жаждет крови, всплывают секреты, которые значительно меняют ситуацию. Финал оборачивается неожиданной развязкой, где правда оказывается гораздо сложнее, чем казалось вначале.

Мое преступление / фото: imdb.com

Что такое Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Киноподборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять