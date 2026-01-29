Укр
Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Марина Фурман
29 января 2026, 17:13
В дальнейшем цены могут вырасти еще сильнее.
В Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве. Об этом говорится в материале EastFruit.

Сейчас морковь продается по цене - 8-14 грн/кг ($0,19-0,33/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом аналитики добавляют, что в настоящее время морковь поступает на украинский рынок в продажу в среднем на 63% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Причина - проблемы с хранением моркови, ведь продукция изначально была далека от идеальной из-за плохих погодных условий во время сбора урожая осенью 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Украине начнут стремительно дорожать овощи - прогноз

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, потому что на складах продукция будет терять свой товарный вид, и качественного предложения станет меньше, и это будет толкать вверх цены на овощи борщевого набора.

"В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%", - прогнозирует Марчук.

Как писал Главред, цены на картофель в Украине начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.

Недавно экономист Владимир Чиж сообщил, что в течение этого года в Украине будет дорожать сливочное масло. Цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку.

Кроме этого, в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%. Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

