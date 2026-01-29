Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

В дальнейшем цены могут вырасти еще сильнее.

Морковь стремительно дорожает - сколько стоит килограмм / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на морковь продолжают расти

Популярный овощ подорожал на 26% за неделю

В Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве. Об этом говорится в материале EastFruit.

Сейчас морковь продается по цене - 8-14 грн/кг ($0,19-0,33/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом аналитики добавляют, что в настоящее время морковь поступает на украинский рынок в продажу в среднем на 63% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Причина - проблемы с хранением моркови, ведь продукция изначально была далека от идеальной из-за плохих погодных условий во время сбора урожая осенью 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Украине начнут стремительно дорожать овощи - прогноз

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, потому что на складах продукция будет терять свой товарный вид, и качественного предложения станет меньше, и это будет толкать вверх цены на овощи борщевого набора.

"В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%", - прогнозирует Марчук.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

