Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

Мария Николишин
16 марта 2026, 20:09
Синоптики добавили, что завтра в Тернопольской области осадков не будет.
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области во вторник, 17 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается +10…+15 градусов.

В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от -1 до +1 градуса, а днем поднимется до +11…+13 градусов.

Синоптики также добавили, что уровень опасности – зеленый, то есть отсутствует.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в Житомирской области новая неделя начнется со спокойной и предсказуемой погоды, однако ощутимо более прохладной, чем предыдущая. С 17 по 20 марта осадков не прогнозируют, небо будет преимущественно малооблачным.

В Днепре в течение недели ожидается неустойчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

