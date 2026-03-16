Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе во вторник
- Объявлен ли какой-либо уровень опасности
Погода в Тернопольской области во вторник, 17 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается +10…+15 градусов.
В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от -1 до +1 градуса, а днем поднимется до +11…+13 градусов.
Синоптики также добавили, что уровень опасности – зеленый, то есть отсутствует.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
