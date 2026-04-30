Как сказать 'изобилие' и 'безделушка' на украинском: большинство не догадывается

Рассказываем, как перевести на украинский язык слова "изобилие" и "безделушка".

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "изобилие"

Как перевести на украинский язык "безделушка"

Репетитор украинского языка Алина Острожская в своем TikTok-блоге доказала, что даже "непереводимые" русские слова имеют точные украинские соответствия. Среди них — "изобилие" и "безделушка".

Как сказать на украинском "изобилие"

Русское слово "изобилие" передает значение достатка и избытка. Украинский язык предлагает богатый выбор:

"ряснота";

"рясота";

"розкішшя";

"привілля";

"довілля".

В литературных и народных источниках встречаются и менее известные варианты — "щерть", "повня" и "повнява".

В современной речи чаще всего используют "достаток", "достача". А выражение "в изобилии" на украинском звучит как "уповні", "удовіль" или "здобіль чого".

Как перевести на украинский язык слово "безделушка"

Русское "безделушка" обозначает мелкую, незначительную вещь, часто декоративную. Украинские эквиваленты звучат так:

"абищиця"

"нікчемниця"

"цяцька"

"цяцянка"

"багателька"

В разговорном стиле чаще всего употребляют "дрібничка" или "цяцька".

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "выскочка" и "ломтик":

@alina.ostrozka Зберігаємо: БЕЗДЕЛУ́ШКА аби́щиця, нікче́мниця, ця́цька, цяця́нка, баґате́лька ИЗОБИЛИЕ – рясно́та, рясо́та, розкі́шшя, приві́лля, дові́лля, щерть, по́вня, по́внява, доста́ча, доста́ток В ИЗОБИЛИИ - упОвні, удОзвіль, здОбіль ВИСКОЧКА – вИскічко, вИскочень, вИхопень, вИхватень, вИхватько, вИпанок, вИпинок, вИтичка, та навіть вискакайло ЛОМОТЬ и ЛОМТИК -ски́ба, ски́бка, ски́бочка, шмат, шмато́к, шматочок, кусень, кусник, кавалок, кавалочок, ла́манець, лу́ста, лу́стка, лусточка, кру́мка, кі́мса, ба́йда, бАйдиця, парти́ка ГОРБУШКА край, окра́єць, окра́йчик, цілу́шка Авось да небось – там ще є продовження "до добра не доведут": Мабу́ть та неха́й – недо́брії лю́ди Неха́й та мабу́ть до добра́ не доведу́ть На либонь та може покладатися негоже ♬ оригінальний аудіозапис - alina.ostrozka

Читайте также:

Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская – украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

