Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

Рассказываем, как правильно говорить по-украински — "булавка" или "шпилька".

https://glavred.info/osvita/shpilka-ili-bulavka-kak-na-samom-dele-pravilno-nazyvat-etu-veshch-otvet-udivit-10758086.html Ссылка скопирована

Как правильно сказать на украинском — "булавка" или "шпилька" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Шпилька или булавка — как правильно сказать на украинском

Откуда происходит слово "булавка"

Каково происхождение слова "шпилька"

Мы ежедневно пользуемся маленькой иголкой с головкой на конце — прикрепляем ткань, фиксируем украшение или даже застегиваем одежду. Называют эту вещь по-разному, одни говорят "булавка", другие — "шпилька". Главред разобрался, какой из этих вариантов правильный.

Шпилька или булавка: что говорят словари

В Словаре украинского языка (СУМ) "булавка" определяется как игла с головкой на тупом конце, то есть фактически то же самое, что и "шпилька".

видео дня

В Большом толковом словаре современного украинского языка указано, что "булавка" — редко употребляемое слово, а основным соответствием является "шпилька".

Происхождение слов

Как объясняет 24 канал, "булавка" происходит от слова "булава" — палки с утолщенным концом, которая была оружием и символом власти. По аналогии маленькая игла с "головкой" получила название "булавка".

"Шпилька" имеет немецкие корни (Spille — игла, шпиль) или голландские. В украинском языке именно "шпилька" закрепилась как основное название этого предмета.

Оба варианта зафиксированы в словарях, однако "шпилька" считается более распространенным и нормативным. Поскольку у нас есть глаголы "пришпилить", "зашпилить", то есть прикрепить что-то.

Кроме того, именно "шпилька" используется во фразеологизмах: "бросить шпильку", "обменяться шпильками" — в значении сказать что-то резкое или язвительное.

"Шпильками" называют и высокие каблуки на женской обуви, и листья хвойных деревьев, и даже специальные инструменты для энтомологов или парикмахеров. Это слово многозначное и больше присуще украинскому языку.

Какие бывают шпильки

История шпильки уходит корнями в бронзовый век, когда их изготавливали из металла или кости для одежды. В XIX веке появились "английские шпильки" с застежкой, изобретение которых приписывают американцу Уолтеру Ханту. Сегодня у нас есть целый ряд разновидностей:

портновские шпильки для скрепления ткани,

шпильки для волос с декоративными элементами,

шпильки для шляп, удерживающие головной убор,

шпильки для галстука как ювелирный аксессуар,

безопасные шпильки с застежкой,

канцелярские шпильки, которые фактически являются короткими булавками,

энтомологические шпильки для коллекций насекомых.

Смотрите видео с идеями причесок с заколками для волос:

Об источнике: Толковый словарь Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред