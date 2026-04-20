Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

Мы ежедневно пользуемся маленькой иголкой с головкой на конце — прикрепляем ткань, фиксируем украшение или даже застегиваем одежду. Называют эту вещь по-разному, одни говорят "булавка", другие — "шпилька". Главред разобрался, какой из этих вариантов правильный.
Шпилька или булавка: что говорят словари
В Словаре украинского языка (СУМ) "булавка" определяется как игла с головкой на тупом конце, то есть фактически то же самое, что и "шпилька".
В Большом толковом словаре современного украинского языка указано, что "булавка" — редко употребляемое слово, а основным соответствием является "шпилька".
Происхождение слов
Как объясняет 24 канал, "булавка" происходит от слова "булава" — палки с утолщенным концом, которая была оружием и символом власти. По аналогии маленькая игла с "головкой" получила название "булавка".
"Шпилька" имеет немецкие корни (Spille — игла, шпиль) или голландские. В украинском языке именно "шпилька" закрепилась как основное название этого предмета.
Оба варианта зафиксированы в словарях, однако "шпилька" считается более распространенным и нормативным. Поскольку у нас есть глаголы "пришпилить", "зашпилить", то есть прикрепить что-то.
Кроме того, именно "шпилька" используется во фразеологизмах: "бросить шпильку", "обменяться шпильками" — в значении сказать что-то резкое или язвительное.
"Шпильками" называют и высокие каблуки на женской обуви, и листья хвойных деревьев, и даже специальные инструменты для энтомологов или парикмахеров. Это слово многозначное и больше присуще украинскому языку.
Какие бывают шпильки
История шпильки уходит корнями в бронзовый век, когда их изготавливали из металла или кости для одежды. В XIX веке появились "английские шпильки" с застежкой, изобретение которых приписывают американцу Уолтеру Ханту. Сегодня у нас есть целый ряд разновидностей:
- портновские шпильки для скрепления ткани,
- шпильки для волос с декоративными элементами,
- шпильки для шляп, удерживающие головной убор,
- шпильки для галстука как ювелирный аксессуар,
- безопасные шпильки с застежкой,
- канцелярские шпильки, которые фактически являются короткими булавками,
- энтомологические шпильки для коллекций насекомых.
