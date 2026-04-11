Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

В украинском языке есть словосочетания, которые мы привыкли употреблять ежедневно, но на самом деле они являются языковой ошибкой. Одно из самых распространенных — "дешевая цена".
Почему привычное словосочетание "дешевая цена" не стоит употреблять и какие варианты являются правильными.
Почему это словосочетание некорректно
В украинском языке фраза "дешевая цена" считается плеоназмом — излишним повторением смысла. Прилагательное "дешевый" уже содержит в себе значение, связанное со стоимостью. Оно означает "тот, что мало стоит", "недорогой", а также в переносном смысле — "ничего не стоит". Поэтому добавлять к нему слово "цена" нет необходимости.
Как говорить правильно
Когда нужно описать именно уровень стоимости, украинский язык предлагает другие прилагательные:
- низкая цена,
- высокая цена,
- умеренная цена,
- завышенная цена,
- сниженная цена.
В то же время словосочетания "большая цена" или "маленькая цена" не являются удачными, ведь они не передают точного значения и не соответствуют устоявшейся практике.
Интересно, что выражение "дорогая цена" все же существует в украинском языке, но используется только в устойчивом выражении "дорогой ценой". Его употребляют в переносном значении — когда речь идет о значительных усилиях или потерях, которых что-то стоило. Например: "Победа далась дорогой ценой".
Читайте также:
- Как сказать на украинском "препятствовать": многие говорят неправильно
- Как сказать "как мертвому припарка" на украинском: большинство даже не догадывается
- Как сказать на украинском "притязательный": большинство ошибается
