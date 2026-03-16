На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

Температурные колебания будут заметными — от лёгких ночных заморозков до довольно тёплых весенних дней.

Прогноз погоды для Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Какая будет погода в Житомире в течение недели

Прогноз погоды на неделю для Житомирской области

В Житомирской области новая неделя начнется со спокойной и предсказуемой погоды, однако ощутимо более прохладной, чем предыдущая. С 17 по 20 марта осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно малооблачным. В то же время температура будет колебаться: от слабых ночных морозов до умеренно теплых весенних дней, когда столбики термометров поднимутся максимум до 14 градусов.

По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, во вторник, 17 марта, Житомир встретит день ясным небом и сухой погодой. Ночная температура опустится до 0–2 градусов мороза, зато днем город прогреется до 11–13 градусов тепла. В области ситуация будет схожей: без осадков, с северо-восточным ветром и дневными показателями до 14 градусов, пишет Житомир.info.

В среду и четверг (18, 19 марта) характер погоды почти не изменится. Облачность будет переменной, но дождя или снега синоптики не прогнозируют. Ночами температура будет колебаться в пределах от небольшого "плюса" до 3 градусов мороза, а днем будет держаться на уровне 6–11 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится до 5–10 метров в секунду, однако в целом погода останется комфортной.

Пятница, 20 марта, также пройдет без осадков. Ночные показатели будут варьироваться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, а днем ожидается до 13 градусов выше нуля.

Таким образом, вторая половина марта в регионе обещает быть сухой и по-весеннему мягкой, создавая благоприятные условия для прогулок и первых сезонных работ на открытом воздухе.

Изменение погоды в Украине

Синоптик Виталий Постригань предупреждал, что скоро погода в Украине изменится. После резкого потепления в регионы придет похолодание.

По его словам, в начале текущей недели на погоду в некоторых регионах будет влиять циклон. Из-за этого ожидаются дожди.

Как сообщал Главред, в Днепре в течение недели ожидается неустойчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками. Температура днем будет колебаться примерно от +7 до +10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что эта неделя принесет прохладу, а первые осадки появятся уже в среду, 18 марта.

В Одессе и области до 18 марта погодные условия будет определять антициклон Konrad. Уже с понедельника, 16 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

