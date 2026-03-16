'Настоящий друг Украины': Шон Пенн прибыл в Киев

Американский актер и трижды лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Киев на поезде. Фото с артистом опубликовал в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины.Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь дальше с нашей страной и нашим народом", - написал президент.видео дня
В "Укрзализныце" также официально подтвердили, что актер прибыл в Киев, и показали видео.
"Мы умеем хранить тайны, поэтому об этом рейсе молчали до последнего. Теперь говорим официально: Шон Пенн выбрал Украину вместо "Оскара"!", - говорится в сообщении.
Кроме того, фото с актером опубликовал украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.
По его словам, Пенн прибыл для участия в съемках, подтверждая активную поддержку Украины.
На снимке, опубликованном Горбуновым, Шон Пенн позирует вместе с украинцами на железнодорожном вокзале столицы.
В подписи продюсер поздравил актера с получением третьего Оскара, напомнив, что ранее Пенн получал награды Американской киноакадемии за фильмы "Таинственная река" (2004) и "Харви Милк" (2009).
В комментариях под постом пользователи поинтересовались, приехал ли актер для съемок, на что Горбунов коротко подтвердил: "Да".
Пенн посещал Украину еще до начала полномасштабного вторжения России. В ноябре 2021 года он прибыл в Киев для работы над фильмом о Революции Достоинства, а также посетил Донетчину, где встретился с украинскими военными.
После начала войны актер активно поддерживал Украину. В марте 2022 года Пенн призвал организаторов церемонии "Оскар" предоставить слово президенту Владимиру Зеленскому и заявлял о необходимости бойкота, если Академия не продемонстрирует поддержку Украине.
11 ноября 2022 года актер передал одну из своих статуэток "Оскар" президенту Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины. Ранее он даже рассматривал возможность переплавить свою награду на пули для украинских военных.
"Оскар-2026" - главное
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прогремела 98-я церемония вручения премии "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук. Больше всего внимание на церемонии было приковано к ленте Пола Андерсона "Одна битва за другой", которая стала триумфатором "Оскара". Фильм "Грешники" режиссера Райана Куглера был в рекордном количестве номинаций – 16, но получил только три статуэтки. Также в этом году впервые вручали награду за Лучший кастинг и победителем стал фильм "Одна битва за другой".
16 марта Шон Пенн получил премию Американской киноакадемии на 98-й церемонии "Оскар", но не забрал статуэтку.
Кто такой Шон Пенн?
Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", сообщает "Википедия".
