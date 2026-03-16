Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

Элина Чигис
16 марта 2026, 08:51
"Одна битва за другой" стала триумфатором церемонии.
Оскар 2026 - лауреаты премии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy/

Вы узнаете:

  • Какая лента рекордное количество статуэток
  • Что разочаровало украинцев на церемонии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прогремела 98-я церемония вручения премии Оскар Академии кинематографических искусств и наук.

Как стало известно, награждение прошло в театре Долби в Голливуде, который с 2001 года ежегодно принимает гостей премии.

видео дня

Больше всего внимание на церемонии было приковано к ленте Пола Андерсона "Одна битва", которая стала триумфатором Оскара.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Фильм "Грешники" режиссера Райана Куглера был в рекордном количестве номинаций – 16, но получил только три статуэтки. Также в этом году впервые вручали награду за Лучший кастинг и победителем стал фильм "Одна битва за другой".

Лучшим актером выбрали Майкла Б. Джордана, а актрисой Джесси Бакли.

Джесси Бакли стала лучшей актрисой / фото: instagram.com/theacademy/

Еще интересным стало то, что в номинации Лучший игровой короткометражный фильм победили сразу две работы — "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной".

Майкл Б. Джордан стал лучшим актером / фото: instagram.com/theacademy/

Настоящим ударом для украинцев стала победа ленты "Мистер Никто против Путина" в номинации Лучший документальный фильм, в котором рассказывают о русском учителе Павле Таланкине, который с февраля 2022 года снимал изменения в российской системе образования.

Лауреаты премии Оскар

Лучший фильм — Одна битва за другой;

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, Одна битва за другой;

Лучший актер — Майкл Б. Джордан, Грешники;

Лучшая актриса — Джесси Бакли, Гамнет;

Лучший актер второго плана — Шон Пенн, Одна битва за другой;

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган, Оружие;

Лучший международный фильм — Сентиментальная ценность;

Лучший документальный полнометражный фильм — Мистер Никто против Путина;

Лучший документальный короткометражный фильм — Все пустые комнаты;

Лучший игровой короткометражный фильм — Певцы и Два человека, обменивающихся слюной;

Лучший анимационный полнометражный фильм — K-pop-охотницы на демонов;

Лучший анимационный короткометражный фильм — Девушка, которая плакала жемчугом;

Лучший оригинальный сценарий — Грешники, Райан Куглер;

Лучший адаптированный сценарий — Одна битва за другой, Пол Томас Андерсон;

Лучшая оригинальная музыка — Грешники;

Лучшая оригинальная песня — Golden, K-pop-охотницы на демонов;

Лучший кастинг — Одна битва за другой;

Лучший грим и прически — Франкенштейн;

Лучшая работа художника-постановщика — Франкенштейн;

Лучший дизайн костюмов — Франкенштейн;

Лучшие визуальные эффекты — Аватар: огонь и пепел;

Лучшая операторская работа — Грешники;

Лучший монтаж — Одна битва за другой;

Лучший звук — Формула 1: Фильм.

Последние новости кино и ТВ

Что такое награда "Оскар"

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Оскар новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
08:48Украина
08:25Мир
08:04Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

09:06

08:51

08:48

08:48

08:32

08:25

08:13

08:04

06:56

03:45

03:00

02:30

02:01

01:46

00:49

15 марта, воскресенье
23:45

22:54

22:52

22:29

21:55

21:48

21:34

20:29

20:17

19:25

19:10

19:08

18:31

18:21

18:10

17:48

17:30

17:17

16:41

16:23

15:49

15:27

15:19

15:14

15:06

14:56

14:35

14:22

14:08

14:02

13:54

13:16

12:37

12:32

12:27

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять