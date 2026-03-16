Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

"Одна битва за другой" стала триумфатором церемонии.

Оскар 2026 - лауреаты премии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прогремела 98-я церемония вручения премии Оскар Академии кинематографических искусств и наук.

Как стало известно, награждение прошло в театре Долби в Голливуде, который с 2001 года ежегодно принимает гостей премии.

Больше всего внимание на церемонии было приковано к ленте Пола Андерсона "Одна битва", которая стала триумфатором Оскара.

Фильм "Грешники" режиссера Райана Куглера был в рекордном количестве номинаций – 16, но получил только три статуэтки. Также в этом году впервые вручали награду за Лучший кастинг и победителем стал фильм "Одна битва за другой".

Лучшим актером выбрали Майкла Б. Джордана, а актрисой Джесси Бакли.

Еще интересным стало то, что в номинации Лучший игровой короткометражный фильм победили сразу две работы — "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной".

Настоящим ударом для украинцев стала победа ленты "Мистер Никто против Путина" в номинации Лучший документальный фильм, в котором рассказывают о русском учителе Павле Таланкине, который с февраля 2022 года снимал изменения в российской системе образования.

Лауреаты премии Оскар

Лучший фильм — Одна битва за другой;

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, Одна битва за другой;

Лучший актер — Майкл Б. Джордан, Грешники;

Лучшая актриса — Джесси Бакли, Гамнет;

Лучший актер второго плана — Шон Пенн, Одна битва за другой;

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган, Оружие;

Лучший международный фильм — Сентиментальная ценность;

Лучший документальный полнометражный фильм — Мистер Никто против Путина;

Лучший документальный короткометражный фильм — Все пустые комнаты;

Лучший игровой короткометражный фильм — Певцы и Два человека, обменивающихся слюной;

Лучший анимационный полнометражный фильм — K-pop-охотницы на демонов;

Лучший анимационный короткометражный фильм — Девушка, которая плакала жемчугом;

Лучший оригинальный сценарий — Грешники, Райан Куглер;

Лучший адаптированный сценарий — Одна битва за другой, Пол Томас Андерсон;

Лучшая оригинальная музыка — Грешники;

Лучшая оригинальная песня — Golden, K-pop-охотницы на демонов;

Лучший кастинг — Одна битва за другой;

Лучший грим и прически — Франкенштейн;

Лучшая работа художника-постановщика — Франкенштейн;

Лучший дизайн костюмов — Франкенштейн;

Лучшие визуальные эффекты — Аватар: огонь и пепел;

Лучшая операторская работа — Грешники;

Лучший монтаж — Одна битва за другой;

Лучший звук — Формула 1: Фильм.

Отметим, как сообщал Главред, голливудский актер Дуэйн Джонсон записал видеопослание командиру 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрию Гаркавому. Видео появилось в Instagram полка.

А также голливудский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов.

Что такое награда "Оскар" "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

