"Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с США

Действия Трампа против союзников Путина происходили при фактическом одобрении или молчаливом согласии российского диктатора, отметил военный эксперт.

Путин дал Трампу зеленый свет на действия США против лидеров Венесуэлы и Ирана

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин вряд ли готовится повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро или иранского лидера Хаменеи. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

По его словам, до прихода Трампа к власти Путин готовился к любым сценариям. После избрания Трампа его страх уменьшился, потому что он понимает, что нынешний американский президент вряд ли применит против него меры, подобные тем, что были против Мадуро или Хаменеи.

"Все-таки Россия – ядерная держава: нельзя просто так взять и устранить лидера ядерной державы, поскольку это может спровоцировать ядерный ответ. На такой случай предусмотрены протоколы возмездия. Так, например, в ответ на устранение Путина можно будет получить несколько ударов по Белому дому, от которых отбиться не удастся", — рассказал эксперт.

Свитан отметил, что Путин хорошо осознает риски и вряд ли после событий с Мадуро и Хаменеи пересматривал свой протокол безопасности. Скорее всего, изменения в протокол были внесены ранее, когда он увидел судьбу лидера Ливии. Возможны лишь небольшие коррективы из-за расширенных возможностей США и их союзников, но ничего глобального для Путина не произошло. В то же время, наблюдая за судьбой этих трех режимов, он четко осознавал последствия для их лидеров.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о последствиях войны в Иране для Украины и России, а также об изменении целей российских ракетных ударов по Украине весной-летом:

Эксперт также поддержал мнение, что фактически Путин дал Трампу "зеленый свет" на действия против его союзников.

"На сто процентов. Без этого Трамп, скорее всего, не принял бы решение об уничтожении Хаменеи или захвате Мадуро. Путин точно принимал в этом участие: все это делалось либо с его реального согласия, либо с его молчаливого согласия", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США в настоящее время зашли в тупик. Как сообщает Financial Times, внимание Вашингтона к противостоянию с Ираном привело к задержкам как в переговорном процессе, так и в поставках критически важного вооружения для Вооруженных сил Украины.

В Кремле при этом заявляют, что сохраняют надежду на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако пока не определены ни дата, ни место возможной встречи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты с американской стороной якобы дают основания для осторожного оптимизма.

Кроме того, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел встречу с российской делегацией, которую возглавлял посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

