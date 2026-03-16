Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с США

Юрий Берендий
16 марта 2026, 19:21
Действия Трампа против союзников Путина происходили при фактическом одобрении или молчаливом согласии российского диктатора, отметил военный эксперт.
Путин дал Трампу зеленый свет на действия США против лидеров Венесуэлы и Ирана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • США не могут сместить лидера ядерной державы
  • Путин дал Трампу зеленый свет на устранение других диктаторов

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин вряд ли готовится повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро или иранского лидера Хаменеи. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

видео дня

По его словам, до прихода Трампа к власти Путин готовился к любым сценариям. После избрания Трампа его страх уменьшился, потому что он понимает, что нынешний американский президент вряд ли применит против него меры, подобные тем, что были против Мадуро или Хаменеи.

"Все-таки Россия – ядерная держава: нельзя просто так взять и устранить лидера ядерной державы, поскольку это может спровоцировать ядерный ответ. На такой случай предусмотрены протоколы возмездия. Так, например, в ответ на устранение Путина можно будет получить несколько ударов по Белому дому, от которых отбиться не удастся", — рассказал эксперт.

Свитан отметил, что Путин хорошо осознает риски и вряд ли после событий с Мадуро и Хаменеи пересматривал свой протокол безопасности. Скорее всего, изменения в протокол были внесены ранее, когда он увидел судьбу лидера Ливии. Возможны лишь небольшие коррективы из-за расширенных возможностей США и их союзников, но ничего глобального для Путина не произошло. В то же время, наблюдая за судьбой этих трех режимов, он четко осознавал последствия для их лидеров.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о последствиях войны в Иране для Украины и России, а также об изменении целей российских ракетных ударов по Украине весной-летом:

Эксперт также поддержал мнение, что фактически Путин дал Трампу "зеленый свет" на действия против его союзников.

"На сто процентов. Без этого Трамп, скорее всего, не принял бы решение об уничтожении Хаменеи или захвате Мадуро. Путин точно принимал в этом участие: все это делалось либо с его реального согласия, либо с его молчаливого согласия", — резюмирует он.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Политика США в отношении России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США в настоящее время зашли в тупик. Как сообщает Financial Times, внимание Вашингтона к противостоянию с Ираном привело к задержкам как в переговорном процессе, так и в поставках критически важного вооружения для Вооруженных сил Украины.

В Кремле при этом заявляют, что сохраняют надежду на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако пока не определены ни дата, ни место возможной встречи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты с американской стороной якобы дают основания для осторожного оптимизма.

Кроме того, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел встречу с российской делегацией, которую возглавлял посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

О личности: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Иран новости Ирана Роман Свитан Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять