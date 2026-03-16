Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклора

В украинском фольклоре такие животные, как коза, лошадь и журавль, играли важную символическую роль, олицетворяя плодородие, силу, свободу и счастье.

https://glavred.info/dim/kakie-zhivotnye-prinosili-ukraincam-dostatok-i-schaste-tayny-folklora-10749383.html Ссылка скопирована

Украинский фольклор — какие животные приносили украинцам достаток и счастье

О чем идет речь в материале:

Какие животные приносили счастье украинцам

Какие символы животных существовали в украинской культуре

Какими были древние верования украинцев о животных

В традиционной украинской культуре животные были не только помощниками в хозяйстве. Наши предки верили, что некоторые из них обладают особой силой — могут приносить урожай, достаток и даже защищать семью. Об этих древних символах рассказывают в видеопроекте "Загублений світ", передает 2+2.

Главред выяснил, во что раньше верили украинцы.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Магическая коза — символ урожая и благополучия

Одним из самых мистических животных в народном воображении украинцев была коза. Она символизировала плодородие и достаток, а также играла важную роль в различных обрядах.

Антрополог и культуролог Дарья Анцибор объясняет, что образ козы тесно связан с древними аграрными верованиями.

"Это все об аграрной магии, о том, что там, где коза прошла или пробежалась своими волшебными ножками, именно эти поля и огороды дадут особенно хороший урожай. У нас есть такая волшебная коза, которая приносит благополучие, которая приносит неизменный урожай в каждую семью", — рассказала исследовательница.

Смотрите видео об украинском фольклоре:

Именно поэтому коза часто появлялась в народных обрядах и праздничных действах, где символизировала процветание и щедрость природы.

Лошадь — символ силы и свободы

Еще одним важным животным в фольклоре был конь. В традиционных верованиях он олицетворял силу, выносливость и свободу.

Кроме того, в некоторых легендах конь выступал проводником между мирами — миром живых и загробным миром. Именно поэтому во многих регионах Украины существовали обряды, связанные с этим животным.

По словам исследовательницы, эти традиции кое-где сохранились и сегодня.

"Ловили также журавля, водили также коня. Например, на Гуцульщине до сих пор есть эта история, что деды продолжают водить коня", — отметила Дарья Анцибор.

Журавль — вестник счастья и перемен

Особое место в народной символике занимал и журавль. Его мелодичный крик часто воспринимали как знак грядущих перемен.

В некоторых регионах журавля считали символом счастья, хороших новостей и даже духовной связи человека с природой.

Почему эти символы были важны для украинцев

Мистические животные в фольклоре были гораздо больше, чем просто элементами народных сказок или легенд. Они отражали мировоззрение людей и их стремление жить в гармонии с природой.

Именно через такие образы формировалась культурная память поколений. И даже сегодня, в мире технологий и гаджетов, эти символы остаются источником вдохновения и напоминают о глубокой связи украинцев со своими традициями.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред