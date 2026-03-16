Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклора

В традиционной украинской культуре животные были не только помощниками в хозяйстве. Наши предки верили, что некоторые из них обладают особой силой — могут приносить урожай, достаток и даже защищать семью. Об этих древних символах рассказывают в видеопроекте "Загублений світ", передает 2+2.
Магическая коза — символ урожая и благополучия
Одним из самых мистических животных в народном воображении украинцев была коза. Она символизировала плодородие и достаток, а также играла важную роль в различных обрядах.
Антрополог и культуролог Дарья Анцибор объясняет, что образ козы тесно связан с древними аграрными верованиями.
"Это все об аграрной магии, о том, что там, где коза прошла или пробежалась своими волшебными ножками, именно эти поля и огороды дадут особенно хороший урожай. У нас есть такая волшебная коза, которая приносит благополучие, которая приносит неизменный урожай в каждую семью", — рассказала исследовательница.
Именно поэтому коза часто появлялась в народных обрядах и праздничных действах, где символизировала процветание и щедрость природы.
Лошадь — символ силы и свободы
Еще одним важным животным в фольклоре был конь. В традиционных верованиях он олицетворял силу, выносливость и свободу.
Кроме того, в некоторых легендах конь выступал проводником между мирами — миром живых и загробным миром. Именно поэтому во многих регионах Украины существовали обряды, связанные с этим животным.
По словам исследовательницы, эти традиции кое-где сохранились и сегодня.
"Ловили также журавля, водили также коня. Например, на Гуцульщине до сих пор есть эта история, что деды продолжают водить коня", — отметила Дарья Анцибор.
Журавль — вестник счастья и перемен
Особое место в народной символике занимал и журавль. Его мелодичный крик часто воспринимали как знак грядущих перемен.
В некоторых регионах журавля считали символом счастья, хороших новостей и даже духовной связи человека с природой.
Почему эти символы были важны для украинцев
Мистические животные в фольклоре были гораздо больше, чем просто элементами народных сказок или легенд. Они отражали мировоззрение людей и их стремление жить в гармонии с природой.
Именно через такие образы формировалась культурная память поколений. И даже сегодня, в мире технологий и гаджетов, эти символы остаются источником вдохновения и напоминают о глубокой связи украинцев со своими традициями.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
