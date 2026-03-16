Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

Руслан Иваненко
16 марта 2026, 18:13
Тренерский штаб определил 26 футболистов основного состава и девять игроков резерва для мартовского сбора.
Сергей Ребров объявил состав сборной Украины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

  • Ребров объявил состав сборной Украины на мартовские матчи
  • 26 марта Украина сыграет полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026
  • Оба матча пройдут в Валенсии на стадионе "Сиудат-де-Валенсия"

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на мартовские матчи плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2026. В основной список попали 26 футболистов, еще девять игроков вошли в резерв. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отборочного плей-офф против сборной Швеции по футболу. В случае победы "сине-желтые" 31 марта сыграют в финале плей-офф с победителем пары сборная Польши по футболу — сборная Албании по футболу.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Если же украинцы уступят в полуфинале, в тот же день проведут товарищеский матч с командой, которая проиграет в этом противостоянии.

Обе встречи Украина проведет в статусе хозяина на стадионе Эстадио де Валенсия в городе Валенсия в Испании.

Состав сборной Украины

Вратари:

Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон), Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев).

Защитники:

Илья Забарный (Пари Сен-Жермен), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Таловер (Сток Сити), Виталий Миколенко (Эвертон), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — Полесье Житомир).

Полузащитники:

Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика), Руслан Малиновский (Дженоа), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

Нападающие:

Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Лион), Матвей Пономаренко (Динамо Киев).

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Инфографика: Главред

Резервный список

Евгений Волинец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — "Динамо" Киев), Егор Назарина (Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов).

Мартовские матчи станут ключевыми для сборной Украины в борьбе за путевку на чемпионат мира 2026 года. Победа в плей-офф позволит команде Сергея Реброва пробиться в финальную часть мирового первенства.

Сборная Украины по футболу — новости по теме

Читайте также:

О личности: Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает"Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сергей Ребров сборная Украины по футболу новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:59Кино и ТВ
Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:58Война
Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:18Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Последние новости

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклора

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Реклама
16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

Реклама
14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

Реклама
10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять