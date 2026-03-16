Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

Тренерский штаб определил 26 футболистов основного состава и девять игроков резерва для мартовского сбора.

Сергей Ребров объявил состав сборной Украины

Ребров объявил состав сборной Украины на мартовские матчи

26 марта Украина сыграет полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026

Оба матча пройдут в Валенсии на стадионе "Сиудат-де-Валенсия"

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на мартовские матчи плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2026. В основной список попали 26 футболистов, еще девять игроков вошли в резерв. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отборочного плей-офф против сборной Швеции по футболу. В случае победы "сине-желтые" 31 марта сыграют в финале плей-офф с победителем пары сборная Польши по футболу — сборная Албании по футболу.

Если же украинцы уступят в полуфинале, в тот же день проведут товарищеский матч с командой, которая проиграет в этом противостоянии.

Обе встречи Украина проведет в статусе хозяина на стадионе Эстадио де Валенсия в городе Валенсия в Испании.

Состав сборной Украины

Вратари:

Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон), Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев).

Защитники:

Илья Забарный (Пари Сен-Жермен), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Таловер (Сток Сити), Виталий Миколенко (Эвертон), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — Полесье Житомир).

Полузащитники:

Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика), Руслан Малиновский (Дженоа), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

Нападающие:

Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Лион), Матвей Пономаренко (Динамо Киев).

Резервный список

Евгений Волинец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — "Динамо" Киев), Егор Назарина (Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов).

Мартовские матчи станут ключевыми для сборной Украины в борьбе за путевку на чемпионат мира 2026 года. Победа в плей-офф позволит команде Сергея Реброва пробиться в финальную часть мирового первенства.

Сборная Украины по футболу — новости по теме

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Кроме того, в понедельник тренерский штаб национальной команды Украины обнародует список футболистов, которые получат вызов на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира. Из-за большого количества травм в составе сборной в список могут попасть новые игроки.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Читайте также:

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает"Википедия".

