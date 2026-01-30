"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

Вы узнаете:
- В чем проблема
- Как на обращение клиентки отреагировали в банке
Украинка пожаловалась, что начала получать сообщения от ПриватБанка, хоть все счета в нем закрыла еще несколько лет назад.
На портале Минфин она рассказала, что уже готовит жалобу в НБУ.
"ПриватБанк может открыть на вас счет без вашего ведома! Несколько лет назад я официально закрыла все счета в этом банке и забыла о его существовании. И вдруг получаю сообщение — оказывается, у меня снова есть открытый счет и я "обязана" обновить данные", - поделилась девушка.
Далее, по ее словам, она обратилась в банк, но четкого ответа так и не получила.
"На мой вопрос "откуда он взялся?", четкого ответа нет. Я ничего не подписывала, в отделение не ходила. Это грубое нарушение банковской тайны и законов Украины. Требовать обновления данных для счета, который банк сам себе открыл — это уже за гранью абсурда. Жалобу в НБУ уже готовлю. Не рекомендую никому связываться, если не хотите стать "вечным клиентом", - подытожила недовольная украинка.
Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Вам может быть интересно:
- "Это такая схема банка?": клиенты ПриватБанка не могут потратить деньги
- Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета
- В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред