"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

Сергей Кущ
30 января 2026, 18:34
По словам недовольной клиентки, она обратилась в банк за разъяснениями, но четкого ответа так и не получила.
Клиентка уже готовит жалобу в НБУ
Клиентка уже готовит жалобу в НБУ

Вы узнаете:

  • В чем проблема
  • Как на обращение клиентки отреагировали в банке

Украинка пожаловалась, что начала получать сообщения от ПриватБанка, хоть все счета в нем закрыла еще несколько лет назад.

На портале Минфин она рассказала, что уже готовит жалобу в НБУ.

видео дня

"ПриватБанк может открыть на вас счет без вашего ведома! Несколько лет назад я официально закрыла все счета в этом банке и забыла о его существовании. И вдруг получаю сообщение — оказывается, у меня снова есть открытый счет и я "обязана" обновить данные", - поделилась девушка.

Далее, по ее словам, она обратилась в банк, но четкого ответа так и не получила.

"На мой вопрос "откуда он взялся?", четкого ответа нет. Я ничего не подписывала, в отделение не ходила. Это грубое нарушение банковской тайны и законов Украины. Требовать обновления данных для счета, который банк сам себе открыл — это уже за гранью абсурда. Жалобу в НБУ уже готовлю. Не рекомендую никому связываться, если не хотите стать "вечным клиентом", - подытожила недовольная украинка.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минфин Приватбанк
