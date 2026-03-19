Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильнике

Алексей Тесля
19 марта 2026, 17:45
Если сравнить два одинаковых набора продуктов, разница становится заметной уже через несколько дней.
Как правильно хранить продукты в холодильнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Влага — главный враг свежести
  • Простой способ продлить срок хранения
  • Как правильно хранить овощи в холодильнике

Многие сталкиваются с одной и той же ситуацией: только купленные овощи уже через несколько дней теряют свежесть — зелень вянет, огурцы становятся мягкими, а листья салата слипаются.

Даже при хранении в холодильнике продукты не перестают "жить": они продолжают выделять влагу, и именно она чаще всего ускоряет их порчу, пишет Hutnikbhp.

Влага — главный враг свежести

Холод замедляет процессы, но не останавливает их полностью. Внутри контейнеров скапливается конденсат, создавая идеальные условия для появления плесени и бактерий. В результате овощи быстрее теряют упругость и становятся непригодными к употреблению.

Простой способ продлить срок хранения

Один из самых доступных лайфхаков — использовать обычное бумажное полотенце. Оно впитывает лишнюю влагу и помогает поддерживать более стабильную среду внутри ящика или контейнера. Благодаря этому овощи дольше остаются свежими и не покрываются слизью.

Как это работает на практике

Если сравнить два одинаковых набора продуктов, разница становится заметной уже через несколько дней. Там, где используется бумажное полотенце, зелень сохраняет внешний вид и текстуру дольше, тогда как без него продукты быстрее портятся. Всё дело в контроле влажности, а не в "чудо-эффекте".

Как правильно хранить овощи

Чтобы усилить результат, стоит соблюдать простые правила:— перед хранением вымыть и хорошо высушить ящик холодильника— положить на дно слой бумажных полотенец— разложить овощи свободно, не утрамбовывая— периодически проверять и менять влажную бумагу

Если продукты предварительно мылись, важно их тщательно просушить — лишняя вода только ускоряет порчу.

Распространённая ошибка

Часто овощи кладут в плотные пакеты, где они остаются влажными. В таких условиях создаётся "парниковый эффект", который лишь ускоряет ухудшение их состояния. Даже бумажное полотенце не поможет, если внутри слишком много влаги.

Маленький трюк — большой эффект

Этот простой способ помогает не только дольше сохранять продукты, но и уменьшить количество пищевых отходов. Он не требует дополнительных затрат и легко вписывается в повседневную жизнь, делая хранение овощей более эффективным и удобным.

Смотрите видео - как хранить овощи в холодильнике:

В сюжете автор делится собственным способом хранения овощей и зелени, который помогает продлить их свежесть. Она отмечает, что обычный ящик в холодильнике не всегда справляется, поэтому использует контейнеры с крышками, которые можно размещать на любой полке.

Перед хранением продукты моют, слегка просушивают, но оставляют немного влаги, затем раскладывают по пакетам и помещают в контейнер. По её словам, такой подход позволяет зелени оставаться упругой и свежей несколько дней. При необходимости овощи легко доставать порциями, а контейнеры регулярно обновлять и мыть.

Ранее сообщалось о том, что делать, если холодильник плохо морозит. От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Ранее на Главреде были опубликованы рекомендации о том, что делать, чтобы холодильник держал холод в два раза дольше. Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Читайте также:

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства

Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.

Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

Последние новости

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговоры

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

Реклама
17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

Реклама
16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

Реклама
13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

