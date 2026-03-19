Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

Женщина рассказала, как отказ от макияжа помог ей избежать внимания в путешествиях и почувствовать себя безопаснее в общественных местах.

Женщина назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности

Женщина поделилась необычным опытом одиночных поездок, заявив, что отказ от макияжа и стремление "не выделяться" дали ей возможность оставаться практически незаметной в общественных местах.

По ее словам, это помогло чувствовать себя свободнее и спокойнее во время путешествий. Своей историей девушка поделилась на популярном форуме Reddit.

Автор рассказала, что на протяжении трех месяцев выбирала удобную одежду, не делала укладку и не использовала косметику. В результате, как она утверждает, к ней реже обращались незнакомцы, а уровень нежелательного внимания заметно снизился. Это позволило ей сосредоточиться на поездке и чувствовать себя более безопасно.

История вызвала широкое обсуждение, затронув более глубокую тему, а именно уличные домогательства и способы, которыми женщины стараются защитить себя во время поездок. По данным исследований, многие сталкиваются с нежелательными комментариями или вниманием, что влияет на поведение, выбор одежды и даже маршруты передвижения.

В обсуждении пользователи отмечают, что подобный опыт знаком многим. Некоторые сравнивают это состояние с "невидимостью", которая приносит облегчение, особенно в общественных местах или в незнакомых странах. Другие признаются, что замечали резкую разницу в отношении к себе в зависимости от внешнего вида.

"Я увидела комментарий, в котором это сравнили с мантией-невидимкой из "Гарри Поттера", и мне очень нравится эта аналогия": - написала одна из женщин.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

