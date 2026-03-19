Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

Прицесса также показала роскошную тиару принцессы Дианы и серьги с бриллиантами.

https://glavred.info/starnews/keyt-middlton-vygulyala-lyubimye-tufli-kerri-bredshou-10750322.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон появилась в роскошном луке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

Как оделась Кейт

Какие легендарные лодочки она выгуляла

В среду, во время государственного визита президента и первой леди Нигерии в Виндзорский замок, Кейт Миддлтон подражала иконам стиля Кэрри Брэдшоу и покойной принцессе Диане.

Как пищет Page Six, принцесса Уэльская выглядела элегантно в зеленом платье от Эндрю Гна с высоким воротником, прозрачными рукавами-фонариками и поясом на талии.

видео дня

Она также надела туфли Manolo Blahnik Hangisi, которые Брэдшоу носила в знаменитом сериале конца 1990-х годов "Секс в большом городе".

Кейт как всегда - сама элегантность / Скриншот видео

44-летняя Миддлтон также надела любимую тиару Дианы "Узел королевы-любовницы", украшенную бриллиантами и жемчугом. Кроме того, она почтила память королевы Елизаветы II, надев серьги с сапфирами, принадлежавшие покойной принцессе.

Кейт также выгуляла легендарные лодочки / Фото manoloblahnik.com

Мать троих детей дополнила свой образ сумочкой от Дженни Пэкхэм и надела свой орден Королевской семьи короля Карла III.

На Миддлтон была надета лента и звезда ордена GCVO. Она элегантно уложила волосы волнами.

Кейт сияла улыбкой, идя рядом со своим мужем, принцем Уильямом.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред