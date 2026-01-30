Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

Вы узнаете:
В Украине изменились цены на сливочное масло. Стоимость молочного продукта неожиданно снизилась. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду объяснил, с чем связано удешевление сливочного масла в середине января.
По его словам, сейчас цены на сливочное масло во всем мире внезапно существенно упали.
"Причин было достаточно много. Прежде всего, увеличение производства молочных продуктов в странах Латинской Америки. Кроме того, снизился общий уровень потребления сливочного масла в мире. Вот это и вызвало падение цен", - объяснил экономист.
Он добавляет, что на сегодняшний день стоимость сливочного масла ниже, чем фактическая себестоимость для товаропроизводителей. То есть сейчас производители теряют деньги с каждого килограмма сливочного масла.
Могут ли цены на масло снова "подскочить"
Пендзин считает, что цены на сливочное масло изменятся. Стоимость молочного продукта начнет расти уже в феврале.
Сколько стоит сливочное масло в Украине
Главред писал, что пачка масла "Селянское 72,5%" 200 грамм стоит 107,52 гривны, хотя в декабре такое масло продавали в среднем по 118,97 гривны.
Масло "Яготинское 73%" также подешевело. Если сегодня за него можно заплатить в среднем 103,92 гривны, то в прошлом месяце украинцы отдавали за пачку 200 граммов 115,48 гривны.
Цены на продукты - новости по теме
Напомним, в Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.
Цены на картофель в Украине также начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.
Кроме этого, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.
