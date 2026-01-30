Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

В течение февраля цены на базовый продукт могут вырасти.

Экономист сказал, что будет с ценами на масло в феврале / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему цены на масло "упали"

Как изменится стоимость молочных продуктов в ближайшее время

В Украине изменились цены на сливочное масло. Стоимость молочного продукта неожиданно снизилась. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду объяснил, с чем связано удешевление сливочного масла в середине января.

По его словам, сейчас цены на сливочное масло во всем мире внезапно существенно упали.

"Причин было достаточно много. Прежде всего, увеличение производства молочных продуктов в странах Латинской Америки. Кроме того, снизился общий уровень потребления сливочного масла в мире. Вот это и вызвало падение цен", - объяснил экономист.

Он добавляет, что на сегодняшний день стоимость сливочного масла ниже, чем фактическая себестоимость для товаропроизводителей. То есть сейчас производители теряют деньги с каждого килограмма сливочного масла.

Могут ли цены на масло снова "подскочить"

Пендзин считает, что цены на сливочное масло изменятся. Стоимость молочного продукта начнет расти уже в феврале.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Сколько стоит сливочное масло в Украине

Главред писал, что пачка масла "Селянское 72,5%" 200 грамм стоит 107,52 гривны, хотя в декабре такое масло продавали в среднем по 118,97 гривны.

Масло "Яготинское 73%" также подешевело. Если сегодня за него можно заплатить в среднем 103,92 гривны, то в прошлом месяце украинцы отдавали за пачку 200 граммов 115,48 гривны.

Напомним, в Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.

Цены на картофель в Украине также начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.

Кроме этого, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

