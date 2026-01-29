Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

На формирование цен влияют сразу несколько факторов, пояснил Иван Свиноус.

Украинцев предупредили о подорожании продуктов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Свиноуса:

Ожидается подорожание молочных продуктов в рознице

На формирование цен влияют сразу несколько факторов

В феврале 2026 года ожидается снижение закупочных цен на молоко и одновременное подорожание молочных продуктов в рознице, заявил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус.

Как пояснил он в комментарии Главреду, на формирование цен влияют сразу несколько факторов.

"Сокращение поголовья коров, рост себестоимости производства, энергетические риски из-за блэкаутов и девальвация гривны формируют давление на рынок молока", — пояснил эксперт.

В частности, цены на молоко в феврале составят:

экстрасорт – 15,05 грн/кг (–0,15 грн),

высший сорт – 14,30 грн/кг (–0,5 грн),

первый сорт – 14,05 грн/кг (–0,25 грн).

В то же время собеседник отмечает, что розничные цены на основные молочные продукты вырастут:

сметана 20% – 154 грн/кг (+8 грн);

молоко 2,5% – 44,5 грн/кг (+2,5 грн);

масло сливочное 72,5% – 370,5 грн/кг (+10 грн).

"Дополнительное давление на цены создают расходы на генераторы и другие альтернативные источники энергообеспечения, а также девальвация гривны, хотя низкая покупательная способность населения сдерживает резкое подорожание", - добавляет Свиноус.

/ Главред - инфографика

Что будет с ценами: прогноз эксперта

Заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал о возможных изменениях стоимости яиц. По его словам, подорожание примерно на 10% возможно только при росте тарифов на электроэнергию. В настоящее время рынок остаётся сбалансированным, и оснований для резкого повышения цен эксперт не видит.

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Иван Свиноус Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

