Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

В феврале украинцев в Украине и за рубежом ждет ряд существенных изменений.

Что меняется с 1 февраля 2026 года в Украине - список / Коллаж Главред

С 1 февраля 2026 года в Украине вступают в силу важные изменения для граждан и бизнеса: документы будут апостилироваться онлайн, бронирование военнообязанных станет более длительным, выплаты ВПЛ и украинцам в Польше изменят порядок, усилится финансовый мониторинг, а военным, освобожденным из плена, предоставят 90 дней дополнительного отпуска. Что меняется для украинцев в феврале - в материале Главреда.

Бронирование за 24 часа – когда его отменят

С 1 февраля 2026 года в Украине отменяется льготный режим бронирования военнообязанных, который действовал для отдельных категорий предприятий. В частности, отдельные предприятия могли воспользоваться льготной процедурой, при которой заявки на бронирование рассматривались в течение 24 часов. После этой даты такая возможность исчезает, поэтому все заявки будут рассматриваться до 72 часов, независимо от отрасли или сферы деятельности предприятия.

Подать заявки на бронирование военнообязанных смогут критически важные предприятия, которые официально включены в соответствующие перечни и имеют подтвержденный статус, в частности в отраслях энергетики, связи, транспорта, медицины, обороны и жилищно-коммунального хозяйства. Также стандартной процедурой бронирования смогут воспользоваться государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, выполняющие мобилизационные задачи или работающие по государственным контрактам, при условии наличия формального подтверждения такого статуса.

В то же время после 1 февраля преимущества потеряют предприятия, которые ранее пользовались ускоренным бронированием в автоматическом режиме, а также бизнесы без четкого статуса критической важности, которые проходили процедуру по упрощенной схеме. Ужесточается и требование к полноте пакета документов — заявки с формальными ошибками или неполными данными будут рассматриваться в общем порядке или могут быть отклонены.

Дополнительный отпуск для военных — кто будет иметь на него право

С 3 февраля 2026 года в Украине вступает в силу закон № 4749-IX, который вводит право на дополнительный оплачиваемый отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена.

Документ предусматривает дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения. Он предоставляется военным после возвращения из плена независимо от вида службы и занимаемой должности. Отпуск предназначен для физической и психологической реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации военнослужащих после пережитого плена. Воспользоваться им можно однократно, по желанию военного, в удобный для него период.

При этом 90-дневный отпуск не заменяет и не отменяет других видов отпусков, предусмотренных законодательством для военнослужащих, а предоставляется дополнительно.

Порядок оформления такого отпуска будет определяться командованием в соответствии с внутренними процедурами и медицинскими рекомендациями. Закон также гарантирует, что на период отпуска за военнослужащим сохраняется место службы и все предусмотренные выплаты.

Доплаты в феврале - кому ждать повышения зарплаты

В Украине с января по март 2026 года Кабмин ввел доплаты для работников, задействованных в аварийно-восстановительных работах после российских атак. Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики и железнодорожники смогут получать дополнительно по 20 тысяч гривен за каждый месяц работы в условиях чрезвычайной ситуации. Выплаты предусмотрены для сотрудников предприятий независимо от формы собственности и будут начисляться на основании списков, поданных работодателями. Первые выплаты за январь поступят в феврале, а уведомление о начислении работники получат через "Дію" или по SMS.

Выплаты для ВПЛ – кто получит их в феврале

Кабинет министров принял решение о компенсации расходов учреждениям, которые временно бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о возмещении расходов на коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа и печного топлива. Об этом сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.

Выплаты ВПЛ в феврале пересмотрят / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Согласно принятым изменениям, увеличивается социальная норма жилья и упрощается порядок подтверждения расходов, что должно обеспечить более гибкий механизм поддержки людей в кризисных ситуациях и непрерывность оказания помощи.

В частности, новые условия предусматривают:

введение механизма компенсации коммунальных услуг заведениям, предприятиям, учреждениям и организациям, которые временно размещают переселенцев, даже если те еще не получили официальный статус ВПЛ;

возможность получения временной компенсации сроком до двух месяцев с даты подачи заявления — на период, необходимый для восстановления утраченных документов;

увеличение расчетной социальной нормы жилья с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека;

упрощение подтверждения расходов — для расчета компенсации достаточно чеков и квитанций без обязательного направления запросов к управляющим или исполнителям жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в октябре правительство увеличило срок выплаты компенсации работодателям из прифронтовых и наиболее пострадавших регионов за трудоустройство внутренне перемещенных лиц — с трех до шести месяцев.

Программа расширена для работодателей, осуществляющих деятельность в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Размер компенсации составляет минимальную заработную плату — 8 647 грн — за каждого трудоустроенного переселенца, за которого уплачивается единый социальный взнос.

Также упрощена процедура подачи заявления на компенсацию: обратиться в центр занятости теперь можно не только по юридическому адресу предприятия, но и по фактическому месту осуществления деятельности работодателя.

Отдельно Национальная социальная сервисная служба сообщает о бесплатной социальной услуге приюта для маломобильных внутренне перемещенных лиц. Поддержка предоставляется эвакуированным переселенцам, которые испытывают трудности с передвижением, ориентированием в пространстве или восприятием необходимой информации.

Услуга предоставляется сроком до 12 месяцев и предусматривает проживание с полным базовым обеспечением. В частности, переселенцы получают койко-место с жилищно-коммунальными услугами, одежду, обувь, одноразовое питание, условия для личной гигиены, приготовления пищи и стирки вещей. Также предусмотрена помощь в самообслуживании, передвижении, ведении домашнего хозяйства, формировании социальных навыков, решении сложных жизненных обстоятельств и получении бесплатной юридической помощи.

Ограничения в "єОселя"- что изменится

С 9 февраля в Украине начнут действовать обновлённые ограничения по площади жилья в рамках государственной программы "єОселя".

Для одного человека или супругов максимальная допустимая площадь квартиры составит 52,5 кв. м. Если в семье больше людей, на каждого следующего члена семьи разрешается дополнительно учитывать по 21 кв. м, однако общая площадь квартиры не может превышать 115,5 кв. м.

Для частных домов условия будут несколько иными. Одинокий человек или пара смогут рассчитывать на жильё площадью до 62,5 кв. м. За каждого дополнительного члена семьи также добавляется по 21 кв. м, но максимальный лимит для дома установлен на уровне 125,5 кв. м.

Отдельно учитывается возраст недвижимости. При покупке нового жилья возрастом до трёх лет государство допускает отклонение от установленных норм до 10% — площадь может быть немного больше. В то же время для домов и квартир, построенных более трёх лет назад, никаких исключений не предусмотрено: площадь должна строго соответствовать установленным ограничениям.

Финмониторинг в феврале усилят – кого будут проверять

Со 2 февраля 2026 года в Украине начинают действовать обновленные правила первичного финансового мониторинга. Они касаются банков, небанковских финансовых учреждений, страховых и лизинговых компаний, аудиторов, нотариусов, а также части бизнеса и IT-компаний, работающих с большими денежными потоками.

Главное изменение – полный переход в "цифру". Отныне все сообщения в Госфинмониторинг подаются исключительно через электронный кабинет. Бумажные отчеты и старые форматы обмена информацией больше не используются. Еще одно важное нововведение — изменение подхода к отчетности. Если раньше субъекты финмониторинга часто подавали массовую регулярную отчетность, то теперь акцент делается на конкретные подозрительные случаи. Каждую финансовую операцию нужно оценивать с точки зрения рисков и сообщать только о тех ситуациях, которые действительно вызывают подозрение.

При этом пороговые операции никто не отменял: операции на сумму от 400 тысяч гривен, как и раньше, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Также усиливается контроль за замораживанием активов, если есть подозрение в финансировании терроризма или распространении оружия массового уничтожения. Новые правила четко прописывают, что именно и в какие сроки должен сделать субъект финмониторинга в таких случаях.

Отдельно Минфин расширил круг тех, на кого распространяются требования финмониторинга. То есть под контроль могут попасть не только финансовые учреждения, но и отдельные крупные компании и сервисы, через которые проходят значительные средства.

В Министерстве финансов объясняют, что все эти изменения должны приблизить украинские правила к международным стандартам FATF и сделать финмониторинг более адресным — без лишней бюрократии, но с более жестким контролем рисковых операций.

Выплаты для украинцев в Польше будут предоставляться не всем

В Польше с 1 февраля 2026 года меняются правила получения детского пособия 800+ для граждан Украины со статусом UKR. Главное изменение заключается в том, что 31 января 2026 года текущие выплаты будут прекращены, а для их продления украинцам придется повторно подать заявление на новый период выплат 2025/2026. Автоматического продления помощи не будет. Новые правила коснутся около 150 тысяч украинцев, находящихся в Польше из-за войны.

Чтобы и в дальнейшем получать выплаты, заявителям нужно не только подать новую заявку, но и подтвердить соответствие обновленным требованиям. В частности, обязательными являются:

наличие номера PESEL у родителей и ребенка;

законное пребывание в Польше;

подтверждение того, что ребенок посещает польский детский сад или школу.

Кроме того, будут проверять и официальное трудоустройство (по трудовому или гражданско-правовому договору), ведение бизнеса, получение пособия по безработице, участие в обучении со стипендией или получение спортивной или докторской стипендии. Данные о занятости будут проверять через системы социального страхования.

В некоторых случаях заявители должны будут подтвердить, что база для уплаты социальных и пенсионных взносов составляет не менее 50% или 30% минимальной зарплаты — в зависимости от ситуации. В то же время от этого требования освобождаются отдельные категории, в частности родители детей с инвалидностью и те, кто подает заявление на выплату на ребенка — гражданина Польши.

Выплату 800+ могут приостановить или отменить, если возникнут сомнения относительно фактического проживания семьи в Польше, занятости одного из родителей или посещения ребенком учебного заведения.

Выплаты для украинцев в Польше с 1 февраля приостановят / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Апостиль по-новому

С 1 февраля 2026 года в Украине Министерство юстиции меняет порядок проставления апостиля на официальных документах, которые используются за рубежом. Новые правила утверждены приказом Министерства юстиции от 20 ноября 2025 года № 3177/5 и вступят в силу после его официального опубликования.

С этой даты утратят силу предыдущие нормативные акты 2015 года, регулировавшие процедуру апостилирования и представления образцов подписей и печатей. Таким образом, система апостиля полностью переходит на обновленный порядок с использованием цифровых инструментов.

Ключевым нововведением станет введение Электронного реестра апостилей, через который будет осуществляться учет всех операций и проверка полномочий должностных лиц. В реестр будут вноситься образцы подписей, оттиски печатей и данные о сертификатах открытых ключей. За наполнение реестра будут отвечать Минюст, его территориальные органы, Государственная архивная служба и суды.

Новый порядок также устанавливает четкие сроки рассмотрения заявлений: апостиль или решение об отказе в его проставлении должны приниматься в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном реестре.

Кроме того, документ систематизирует все этапы процедуры — от подачи документов до получения результата и проверки информации о уже проставленном апостиле.

Стоимость услуги в 2026 году зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Для физических лиц она составит 670 гривен, для юридических — 1160 гривен.

Обновленные правила должны упростить подготовку документов для учебы, работы и других юридических процедур за рубежом, а также уменьшить количество отказов из-за технических или формальных ошибок.

Цены на фрукты и овощи в феврале вырастут / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Цены на продукты в феврале — как изменятся

В феврале 2026 года ожидается снижение закупочных цен на молоко и одновременное подорожание молочных продуктов в рознице.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус, на цены влияют несколько факторов. "Сокращение поголовья коров, рост себестоимости производства, энергетические риски из-за блэкаутов и девальвация гривны формируют давление на рынок молока", — пояснил эксперт.

В частности, цены на молоко в феврале составят:

экстрасорт – 15,05 грн/кг (–0,15 грн),

высший сорт – 14,30 грн/кг (–0,5 грн),

первый сорт – 14,05 грн/кг (–0,25 грн).

В то же время розничные цены на основные молочные продукты вырастут: сметана 20% – 154 грн/кг (+8 грн), молоко 2,5% – 44,5 грн/кг (+2,5 грн), масло сливочное 72,5% – 370,5 грн/кг (+10 грн).

"Дополнительное давление на цены создают расходы на генераторы и другие альтернативные источники энергообеспечения, а также девальвация гривны, хотя низкая покупательная способность населения сдерживает резкое подорожание", - добавляет Свиноус.

Также в феврале 2026 года в Украине ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, который будет умеренным, но ощутимым для потребителей. Как сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Инна Сало, на формирование цен на плодоовощную продукцию зимой будут влиять сразу несколько факторов — объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также подорожание топлива. Дополнительным фактором является структура производства: около 88% овощей и почти 80% плодов в Украине выращиваются хозяйствами населения, поэтому цены в значительной степени зависят от возможностей хранения и логистики.

По состоянию на середину января 2026 года, по сравнению с концом декабря 2025-го, цены на овощи борщевого набора уже выросли. В частности, свекла подорожала до 11,57 грн за килограмм, морковь — до 12,10 грн/кг, белокочанная капуста — до 10,02 грн/кг, репчатый лук — до 8,16 грн/кг, картофель — до 16,90 грн/кг. Подорожание произошло в пределах от 2,7% до почти 11%.

Выросли в январе и цены на фрукты. Яблоки подорожали до 34,25 грн за килограмм, что, по словам эксперта, связано с меньшим урожаем семечковых культур, ограниченным предложением и расходами на хранение. Также повысились цены на импортные фрукты: бананы, лимоны, мандарины и виноград, тогда как апельсины несколько подешевели.

"По прогнозам Института аграрной экономики, в феврале 2026 года ожидается дальнейшее сезонное подорожание: овощи могут подорожать до 10%, а фрукты — до 15% по сравнению с нынешними ценами, прежде всего из-за роста затрат на их хранение", — отметила Инна Сало. И заметила, что благодаря относительно высокому общему предложению репчатого лука, моркови и картофеля, повышение цен на эти позиции в феврале будет менее резким, чем на другие виды плодоовощной продукции.

О ресурсе: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров. Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра. Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

Умеренный рост цен в феврале ожидается и на хлебобулочные изделия, но, по словам ученых, дефицита хлеба не прогнозируется. Как сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Светлана Черемисина, в феврале 2026 года рост цен продолжится. В частности, пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить 61,5–62,5 грн за килограмм, из муки первого сорта — 49–50 грн/кг, ржаной хлеб — 52,5–53,5 грн/кг, а батон — 31–32 грн за 500 грамм. Это означает подорожание в пределах 1,5–3%.

Эксперт подчеркнула, что даже с учетом сложной ситуации в энергетике резкого скачка цен или дефицита хлеба в 2026 году не ожидается.

"Негативное влияние оказывает ухудшение энергоснабжения из-за постоянных обстрелов, девальвация национальной валюты, рост стоимости топлива и сырья, а также повышение уровня оплаты труда, однако эти факторы формируют скорее стабильно-умеренный рост цен", — пояснила она.

Дополнительное давление на себестоимость хлебобулочных изделий, по словам Черемисиной, создает и повышение минимальной заработной платы с января 2026 года, а также введение норматива оплаты труда для бронирования работников критически важных для экономики предприятий на уровне не ниже 21 617 гривен в месяц.

В то же время, по словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копытец, в январе 2026 года отмечается определенная стабилизация розничных цен на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина, что обусловлено завершением периода ажиотажного спроса, возникшего в период рождественско-новогодних праздников. Поэтому в феврале 2026 года подорожания основных видов мяса не ожидается.

Курс валют в феврале – сколько будет стоить доллар и евро

В феврале 2026 года курс гривны к иностранным валютам ожидается относительно стабильным, сообщил в комментарии Главреду экономист Александр Хмелевский. По его словам, после коррекции, которая уже началась, доллар будет находиться в пределах 42,5–43,5 грн, а курс евро – 50–52,5 грн за евро.

"Спрос на валюту в феврале не ожидается высоким, и на данный момент Национальный банк имеет достаточные резервы для поддержания стабильного курса гривны", — отмечает эксперт. При этом он предупреждает, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации.

Что касается евро, то его курс к гривне растет из-за укрепления евро по отношению к доллару на международных рынках. "На мировых рынках курс евро к доллару уже превысил 1,20 и может достичь 1,25 в 2026 году", – объясняет Хмелевский.

Эксперт также подчеркивает, что политическая ситуация в США и международные риски могут влиять на курс евро, в то же время рост резервов НБУ и поступление иностранных кредитов будут поддерживать гривну в течение года.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский – независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

