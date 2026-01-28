Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

Главное:
- В Украине дешевеют молочные продукты
- Кисломолочный творог стоит менее 100 гривен за пачку
- Сливочное масло подешевело на несколько гривен
Цены на продукты в Украине постоянно меняются. В частности, некоторые молочные продукты подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Речь идет о твороге и сливочном масле.
Цены на эти товары в украинских супермаркетах сегодня, 28 января, ниже по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь прошлого года.
Насколько дешевле продают творог и масло в магазинах
Простонаш 9% в среднем в супермаркетах можно приобрести за 91,13 гривны за пачку 300 грамм, тогда как еще в прошлом месяце этот продукт стоил 98,04 гривны.
Похожая ситуация с сливочным маслом Селянское 72,5%. Пачка 200 грамм сегодня стоит 107,52 гривны, хотя в декабре такое масло продавали в среднем по 118,97 гривны.
Масло Яготинское 73% также подешевело. Если сегодня за него можно заплатить в среднем 103,92 гривны, то в прошлом месяце украинцы отдавали за пачку 200 граммов 115,48 гривны.
Какие продукты вскоре подорожают в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что по данным экономиста Владимира Чижа, вскоре в Украине изменятся цены на один из бюджетных популярных продуктов. Речь идет о гречке.
Ее подорожание неизбежно. По его словам, в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%. Чиж также добавил, что не стоит недооценивать потенциальное влияние хорошего урожая.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.
Ранее стало известно, что по данным аналитиков, цены на картофель в Украине начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.
Накануне сообщалось, что на внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.
