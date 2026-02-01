Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способ

Вы узнаете:
- Как ездить по скользкой дороге
- Как увеличить сцепление колес с дорогой
Даже опытным водителям иногда трудно управлять автомобилем в зимнее время года. В частности, если на дороге гололедица – поездка становится настоящим вызовом.
Главред решил разобраться, как нужно ездить во время гололеда.
Как улучшить сцепление колес авто с дорогой зимой
Эксперты Авто тема в своем видео рассказали, что во время гололеда главная проблема – минимальная площадь контакта резины с дорогой.
Когда на дороге лед, колеса не "цепляются" за поверхность, а скользят. Однако эту проблему можно легко решить. Все, что нужно сделать – уменьшить давление в шинах.
По словам экспертов, когда из шины выпускают небольшое количество воздуха, она становится более эластичной и лучше адаптируется к неровностям льда и снега. В результате площадь контакта с дорогой заметно увеличивается, а сцепление становится более стабильным.
Как правильно уменьшать давление в шинах авто
Чтобы спустить колеса автомобиля безопасно, нужно соблюдать несколько правил:
- уменьшайте давление не более чем на 0,3–0,5 атмосферы;
- спускайте воздух одинаково на обоих колесах ведущей оси;
- используйте этот способ только на малых скоростях и на коротких участках;
- как только автомобиль окажется на чистом асфальте, давление в шинах нужно обязательно вернуть к норме.
Как легко проезжать по скользкой дороге – видео:
Читайте также:
- Намного меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шины
- Вместо красного треугольника – маячок: появились новые требования к водителям
- В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться
Об источнике: канал Авто Тема на YouTube
YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред