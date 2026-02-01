Укр
Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способ

Мария Николишин
1 февраля 2026, 13:40
Во время гололеда площадь контакта колес с дорогой уменьшается.
Как ездить во время гололеда / коллаж: Главред, фото: pixabay

Даже опытным водителям иногда трудно управлять автомобилем в зимнее время года. В частности, если на дороге гололедица – поездка становится настоящим вызовом.

Главред решил разобраться, как нужно ездить во время гололеда.

Как улучшить сцепление колес авто с дорогой зимой

Эксперты Авто тема в своем видео рассказали, что во время гололеда главная проблема – минимальная площадь контакта резины с дорогой.

Когда на дороге лед, колеса не "цепляются" за поверхность, а скользят. Однако эту проблему можно легко решить. Все, что нужно сделать – уменьшить давление в шинах.

По словам экспертов, когда из шины выпускают небольшое количество воздуха, она становится более эластичной и лучше адаптируется к неровностям льда и снега. В результате площадь контакта с дорогой заметно увеличивается, а сцепление становится более стабильным.

Как правильно уменьшать давление в шинах авто

Чтобы спустить колеса автомобиля безопасно, нужно соблюдать несколько правил:

  • уменьшайте давление не более чем на 0,3–0,5 атмосферы;
  • спускайте воздух одинаково на обоих колесах ведущей оси;
  • используйте этот способ только на малых скоростях и на коротких участках;
  • как только автомобиль окажется на чистом асфальте, давление в шинах нужно обязательно вернуть к норме.

Как легко проезжать по скользкой дороге – видео:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube

YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.

