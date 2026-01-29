В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

Кратко:
- В Украине изменятся правила парковки для водителей с инвалидностью
- Водители должны устанавливать на автомобиль знак "Лицо с инвалидностью"
Кабмин одобрил законопроекты, которые меняют правила парковки для водителей с инвалидностью и тех, кто перевозит людей с инвалидностью. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Отмечается, что соответствующие законопроекты предусматривают введение опознавательных знаков на транспортных средствах и увеличение мест для бесплатной парковки.
"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью". Он предусматривает, что водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с инвалидностью, пользуются всеми преимуществами при условии установки на транспортном средстве опознавательного знака "Лицо с инвалидностью"", - говорится в сообщении.
Известно, что форма и способ установки знака определяются Кабмином.
В то же время, водители с таким знаком должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира, и предъявлять их по требованию полиции.
Кроме того, количество мест для бесплатной парковки должно составлять не менее 10% от общего количества, но не менее одного, на специально оборудованных площадках с соответствующими дорожными знаками или разметкой.
Напомним, как сообщал Главред, за тонированные окна в авто можно получить штраф. Согласно пункту 31.4.7 ПДД лобовое стекло должно обеспечивать светопропускание на уровне не менее 75%. Но для передних боковых окон этот показатель должен составлять минимум 70% для сохранения надлежащей обзорности во время движения.
Кроме того, в Украине запрещено управлять автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков. Нарушение ст. 130 КУоАП влечет за собой штраф от 17 000 гривен и лишение водительского удостоверения на срок от одного года. Однако лишить прав могут даже за употребление лекарств, способных замедлять реакцию водителя.
