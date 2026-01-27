Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

Мария Николишин
27 января 2026, 12:54
46
Существует быстрый и простой способ борьбы с конденсатом в автомобиле.
Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой
Как убрать конденсат с окон авто уксусом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему запотевают окна в автомобиле
  • Как быстро убрать конденсат

Зимой водители сталкиваются с множеством проблем, связанных с погодой. Им нужно не только очищать автомобиль от снега, но и бороться с запотеванием окон.

Главред решил разобраться, как бороться с запотеванием окон в авто.

видео дня

Почему на окнах в автомобиле образуется конденсат

Express.co.uk рассказывает, что конденсат образуется, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью стекла. Именно это приводит к конденсации водяного пара и образованию капель.

"Чем холоднее на улице, тем резче падение температуры, что приводит к запотеванию", — говорится в сообщении.

Что можно сделать с окнами, чтобы они не запотевали

Отмечается, что опрыскивание окон автомобиля раствором из уксуса и воды создает защитный барьер, который предотвращает оседание влаги и уменьшает конденсацию.

"Домашний раствор — отличный способ борьбы с конденсатом на окнах. Вам просто нужно сделать смесь из двух стаканов уксуса и двух стаканов воды. Вы можете использовать распылитель, чтобы нанести раствор на окно, или просто протереть его", — говорят эксперты.

Кроме того, чтобы повысить эффективность раствора, можно добавить в смесь несколько капель средства для мытья посуды. Оно содержит поверхностно-активные вещества, которые затрудняют конденсацию теплого влажного воздуха в капли воды.

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой
Запотевание стекол в авто / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:40Фронт
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

13:10Регионы
РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Последние новости

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

Реклама
12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Реклама
10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

Реклама
04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

03:00

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

02:12

Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достатокФото

02:02

Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

01:36

На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

01:24

Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцуВидео

00:31

Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

00:27

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять