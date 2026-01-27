Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

Вы узнаете:
- Почему запотевают окна в автомобиле
- Как быстро убрать конденсат
Зимой водители сталкиваются с множеством проблем, связанных с погодой. Им нужно не только очищать автомобиль от снега, но и бороться с запотеванием окон.
Главред решил разобраться, как бороться с запотеванием окон в авто.
Почему на окнах в автомобиле образуется конденсат
Express.co.uk рассказывает, что конденсат образуется, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью стекла. Именно это приводит к конденсации водяного пара и образованию капель.
"Чем холоднее на улице, тем резче падение температуры, что приводит к запотеванию", — говорится в сообщении.
Что можно сделать с окнами, чтобы они не запотевали
Отмечается, что опрыскивание окон автомобиля раствором из уксуса и воды создает защитный барьер, который предотвращает оседание влаги и уменьшает конденсацию.
"Домашний раствор — отличный способ борьбы с конденсатом на окнах. Вам просто нужно сделать смесь из двух стаканов уксуса и двух стаканов воды. Вы можете использовать распылитель, чтобы нанести раствор на окно, или просто протереть его", — говорят эксперты.
Кроме того, чтобы повысить эффективность раствора, можно добавить в смесь несколько капель средства для мытья посуды. Оно содержит поверхностно-активные вещества, которые затрудняют конденсацию теплого влажного воздуха в капли воды.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
