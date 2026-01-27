Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

Существует быстрый и простой способ борьбы с конденсатом в автомобиле.

Как убрать конденсат с окон авто уксусом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему запотевают окна в автомобиле

Как быстро убрать конденсат

Зимой водители сталкиваются с множеством проблем, связанных с погодой. Им нужно не только очищать автомобиль от снега, но и бороться с запотеванием окон.

Главред решил разобраться, как бороться с запотеванием окон в авто.

Почему на окнах в автомобиле образуется конденсат

Express.co.uk рассказывает, что конденсат образуется, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью стекла. Именно это приводит к конденсации водяного пара и образованию капель.

"Чем холоднее на улице, тем резче падение температуры, что приводит к запотеванию", — говорится в сообщении.

Что можно сделать с окнами, чтобы они не запотевали

Отмечается, что опрыскивание окон автомобиля раствором из уксуса и воды создает защитный барьер, который предотвращает оседание влаги и уменьшает конденсацию.

"Домашний раствор — отличный способ борьбы с конденсатом на окнах. Вам просто нужно сделать смесь из двух стаканов уксуса и двух стаканов воды. Вы можете использовать распылитель, чтобы нанести раствор на окно, или просто протереть его", — говорят эксперты.

Кроме того, чтобы повысить эффективность раствора, можно добавить в смесь несколько капель средства для мытья посуды. Оно содержит поверхностно-активные вещества, которые затрудняют конденсацию теплого влажного воздуха в капли воды.

Запотевание стекол в авто / Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

