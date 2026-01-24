Укр
Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

Марина Иваненко
24 января 2026, 13:29
Как правильно тормозить, что делать при заносе и почему полный привод не спасает — практические советы для зимнего вождения автомобиля.
Как правильно тормозить на льду?
Как правильно тормозить на льду? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие ошибки зимой допускают водители
  • Что делать, если машину занесло

Зимнее вождение — это не просто сезонная замена резины. Это полная перестройка психологии управления. Большинство аварий в январе происходят не из-за технических неисправностей, а из-за "летних" привычек, которые водители бессознательно переносят на снег и гололед.

Почему привычное торможение становится фатальным и какие мелочи игнорируют даже опытные водители — Главред расскажет о пяти золотых правилах выживания на зимней дороге.

Никаких резких движений

Как рассказывает Сергей Нагорный, самая большая ошибка зимой — резкость. На сухом асфальте колеса часто "прощают" резкое рулевое управление или газ. На льду это мгновенно приводит к сносу или заносу.

Представьте, что вы везете на капоте хрустальную вазу с водой:

  • руль — только плавно и на небольшой угол;
  • газ — постепенно;
  • сцепление (на "механике") — без резкого сброса.

Плавность — ваш главный инструмент безопасности.

Дистанция — в два раза больше, чем летом

Зимой дистанция должна быть как минимум в два раза, а лучше — в три раза больше, чем в теплое время года. Ошибка многих — тормозить в последний момент, надеясь на ABS.

Правильная тактика:

  • начинайте тормозить заблаговременно;
  • используйте торможение двигателем;
  • перед поворотом тормозите только на прямых колесах.

Торможение во время поворота на скользкой дороге — прямой путь в кювет.

Чистое авто — вопрос жизни

Ограничиваться маленьким "оконцем" на лобовом стекле — критическая ошибка.

Снег на крыше:

  1. может сползти на лобовое стекло во время торможения;
  2. или слететь на автомобиль сзади и спровоцировать ДТП.

Обязательно очищайте:

  • крышу;
  • фары;
  • зеркала.

Зимой зрение — ваш главный орган безопасности. Также проверяйте состояние щеток и используйте качественный незамерзающий омыватель.

Видео о том, как правильно водить автомобиль зимой, можно посмотреть здесь:

Полный привод — не волшебная палочка

Кроссоверы и внедорожники часто создают иллюзию безопасности. Полный привод помогает разогнаться, но не помогает быстрее остановиться.

Помните:

  • законы физики одинаковы для всех;
  • тяжелый автомобиль из-за инерции тормозит хуже;
  • ESP и ABS — помощники, но не панацея.

На чистом льду никакая электроника не создаст сцепления.

Что делать, если машину занесло

Инстинктивное резкое торможение — фатальная ошибка, которая делает автомобиль неуправляемым.

Правильные действия:

  1. Задний привод — отпустить газ, повернуть руль в сторону заноса.
  2. Передний привод — слегка добавить газ и повернуть руль в сторону заноса.
  3. Главное правило — не давить на тормоз "в пол", если автомобиль уже потерял устойчивость.

Полезные мелочи, которые часто игнорируют

  • Давление в шинах: на морозе оно падает, что ухудшает управляемость.
  • Освещение: всегда включайте ближний свет — видимость зимой меняется мгновенно.
  • Топливо: держите бак хотя бы наполовину полным — это добавляет веса задней оси и спасает в пробках во время метели.

Зимнее вождение — это не о скорости, а о предусмотрительности и самоконтроле. Чем спокойнее вы управляете, тем больше шансов доехать безопасно.

Зимой выигрывает не тот, кто быстрее, а тот, кто думает наперед.

О персоне: Сергей Нагорный

Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

