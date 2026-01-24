Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

О чем вы узнаете:
Зимнее вождение — это не просто сезонная замена резины. Это полная перестройка психологии управления. Большинство аварий в январе происходят не из-за технических неисправностей, а из-за "летних" привычек, которые водители бессознательно переносят на снег и гололед.
Почему привычное торможение становится фатальным и какие мелочи игнорируют даже опытные водители — Главред расскажет о пяти золотых правилах выживания на зимней дороге.
Никаких резких движений
Как рассказывает Сергей Нагорный, самая большая ошибка зимой — резкость. На сухом асфальте колеса часто "прощают" резкое рулевое управление или газ. На льду это мгновенно приводит к сносу или заносу.
Представьте, что вы везете на капоте хрустальную вазу с водой:
- руль — только плавно и на небольшой угол;
- газ — постепенно;
- сцепление (на "механике") — без резкого сброса.
Плавность — ваш главный инструмент безопасности.
Дистанция — в два раза больше, чем летом
Зимой дистанция должна быть как минимум в два раза, а лучше — в три раза больше, чем в теплое время года. Ошибка многих — тормозить в последний момент, надеясь на ABS.
Правильная тактика:
- начинайте тормозить заблаговременно;
- используйте торможение двигателем;
- перед поворотом тормозите только на прямых колесах.
Торможение во время поворота на скользкой дороге — прямой путь в кювет.
Чистое авто — вопрос жизни
Ограничиваться маленьким "оконцем" на лобовом стекле — критическая ошибка.
Снег на крыше:
- может сползти на лобовое стекло во время торможения;
- или слететь на автомобиль сзади и спровоцировать ДТП.
Обязательно очищайте:
- крышу;
- фары;
- зеркала.
Зимой зрение — ваш главный орган безопасности. Также проверяйте состояние щеток и используйте качественный незамерзающий омыватель.
Полный привод — не волшебная палочка
Кроссоверы и внедорожники часто создают иллюзию безопасности. Полный привод помогает разогнаться, но не помогает быстрее остановиться.
Помните:
- законы физики одинаковы для всех;
- тяжелый автомобиль из-за инерции тормозит хуже;
- ESP и ABS — помощники, но не панацея.
На чистом льду никакая электроника не создаст сцепления.
Что делать, если машину занесло
Инстинктивное резкое торможение — фатальная ошибка, которая делает автомобиль неуправляемым.
Правильные действия:
- Задний привод — отпустить газ, повернуть руль в сторону заноса.
- Передний привод — слегка добавить газ и повернуть руль в сторону заноса.
- Главное правило — не давить на тормоз "в пол", если автомобиль уже потерял устойчивость.
Полезные мелочи, которые часто игнорируют
- Давление в шинах: на морозе оно падает, что ухудшает управляемость.
- Освещение: всегда включайте ближний свет — видимость зимой меняется мгновенно.
- Топливо: держите бак хотя бы наполовину полным — это добавляет веса задней оси и спасает в пробках во время метели.
Зимнее вождение — это не о скорости, а о предусмотрительности и самоконтроле. Чем спокойнее вы управляете, тем больше шансов доехать безопасно.
Зимой выигрывает не тот, кто быстрее, а тот, кто думает наперед.
