Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

Водители должны обеспечивать хорошую видимость в автомобиле.

Вы узнаете:

Для чего нужен омыватель в авто

Когда за его отсутствие могут выписать штраф

Грязь на лобовом стекле или дождь ухудшают видимость дороги. Поэтому в каждом автомобиле есть омыватели стекол, которые должны исправно работать, чтобы решить эту проблему. Также водители должны всегда помнить о специальной жидкости, которая помогает очистить стекло.

Главред решил разобраться, можно ли получить штраф за грязные окна в авто.

Нужно ли всегда иметь жидкость для мытья стекол

Moto.pl сообщает, что хотя в правилах прямо не указано обязательно иметь при себе жидкость для омывателя лобового стекла, закон требует от водителя обеспечивать хорошую видимость и поддерживать транспортное средство в безопасном для движения состоянии.

Можно ли получить штраф за отсутствие омывателя

Сам по себе пустой бак для омывателя не является причиной для автоматического штрафа. Проблема возникает, когда погодные условия требуют использования омывателей лобового стекла, а водитель не может их использовать. В такой ситуации полицейский может определить, что водитель не обеспечивает надлежащую видимость.

"Закон не требует наличия запасной жидкости в багажнике, но требует исправных стеклоочистителей и хорошей видимости", - говорится в сообщении.

Штрафы за отсутствие омывателя

В Польше за невозможность использования омывателя полицейский может выписать штраф в размере до 300 злотых (около 3250 гривен).

В то же время, штрафные баллы выписываются только в крайних случаях, когда ограниченная видимость представляла реальную угрозу безопасности.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Об источнике: Moto Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

