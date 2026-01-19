Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктора

Среди водителей ведутся дискуссии о том, когда нужно включать указатель поворота.

Когда нужно включать поворотник / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Когда нужно подавать сигналы указателями поворота

Как правильно ехать по главной дороге

Иногда у водителей возникает вопрос, когда нужно включать указатель поворота, а когда нет. Особенно это касается перекрестков, на которых меняется направление главной дороги.

Главред решил разобраться, нужно ли включать поворот на главной дороге.

Когда нужно включать поворот по ПДД

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, нужно ли включать указатель поворота, когда мы движемся по главной дороге и она меняет направление.

"Многие водители говорят, что не нужно включать указатель, так как мы же движемся по главной, а другие говорят, что указатель нужно включать, потому что мы меняем направление. Кому верить? Давайте разбираться", - подчеркнул он.

По его словам, пункт 9.2 ПДД гласит, что водитель обязан подавать сигналы указателями поворота соответствующего направления перед поворотом, разворотом, началом движения, остановкой.

"Так вот, главное слово здесь соответствующего направления, главное словосочетание. И если мы направление меняем, то указатель поворота тогда точно включается", - подчеркнул автоинструктор.

Знак "Главная дорога" / фото: vodiy.ua

Что означает табличка под знаком "Главная дорога"

Сергей Нагорный добавил, что табличка под знаком "Главная дорога" создана для того, чтобы водители понимали, кто кому должен уступить дорогу.

"Настоящее назначение таблички под знаком - это не о том, включать поворот или не включать. Это больше о приоритетности движения. А включать поворот или не включать, мы должны, исходя из логики, либо мы меняем направление, либо мы не меняем направление", - подытожил он.

Табличка "Направление главной дороги" / фото: vodiy.ua

Как правильно двигаться по главной дороге – видео:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

