Что означает буква 'S' в техпаспорте авто: далеко не все знают ее значение

- Что указывается в графе P.3 в техпаспорте
- Что обозначают буквой "S" в техпаспорте
Свидетельство о регистрации транспортного средства содержит много различных обозначений, которые отражают технические характеристики автомобиля. В частности, на нем часто можно увидеть буквы, которые несут непонятную на первый взгляд информацию.
Главред решил разобраться, что обозначают буквы в техпаспорте авто.
Что означает буква "S" в техпаспорте авто
Эксперты west_auto_hub рассказали, что необычные буквы размещаются в графе P.3, которая расположена на обратной стороне бланка свидетельства о регистрации. В ней указывается вид топлива или комбинация их видов, используемая автомобилем.
Стоит заметить, что это может быть бензин, дизельное топливо, газ или другие источники энергии. Обозначение осуществляется латинскими буквами в соответствии с украинскими стандартами.
Так, если транспортное средство переоборудовано для работы на газе или на комбинированном топливе газ/бензин, в этой графе появляется отметка "S".
Нужно ли менять техпаспорт после установки ГБО
После установки ГБО владелец автомобиля обязан в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.
Что важно, управление транспортным средством со старым свидетельством о регистрации после переоборудования считается нарушением.
Как обозначается тип топлива в техпаспорте – видео:
Об источнике: west_auto_hub
west_auto_hub – это компания, которая работает на автомобильном рынке уже много лет. Она предоставляет различные услуги, связанные с покупкой или уходом за автомобилем. В соцсетях специалисты компании делятся полезными советами, которые могут помочь водителям.
