Что означает буква 'S' в техпаспорте авто: далеко не все знают ее значение

В техпаспорте указываются основные технические характеристики автомобиля.

https://glavred.info/auto/chto-oznachaet-bukva-s-v-tehpasporte-avto-daleko-ne-vse-znayut-ee-znachenie-10732517.html Ссылка скопирована

Что означают отметки в техпаспорте / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Что указывается в графе P.3 в техпаспорте

Что обозначают буквой "S" в техпаспорте

Свидетельство о регистрации транспортного средства содержит много различных обозначений, которые отражают технические характеристики автомобиля. В частности, на нем часто можно увидеть буквы, которые несут непонятную на первый взгляд информацию.

Главред решил разобраться, что обозначают буквы в техпаспорте авто.

видео дня

Что означает буква "S" в техпаспорте авто

Эксперты west_auto_hub рассказали, что необычные буквы размещаются в графе P.3, которая расположена на обратной стороне бланка свидетельства о регистрации. В ней указывается вид топлива или комбинация их видов, используемая автомобилем.

Стоит заметить, что это может быть бензин, дизельное топливо, газ или другие источники энергии. Обозначение осуществляется латинскими буквами в соответствии с украинскими стандартами.

Так, если транспортное средство переоборудовано для работы на газе или на комбинированном топливе газ/бензин, в этой графе появляется отметка "S".

Нужно ли менять техпаспорт после установки ГБО

После установки ГБО владелец автомобиля обязан в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.

Что важно, управление транспортным средством со старым свидетельством о регистрации после переоборудования считается нарушением.

Как обозначается тип топлива в техпаспорте – видео:

Читайте также:

Об источнике: west_auto_hub west_auto_hub – это компания, которая работает на автомобильном рынке уже много лет. Она предоставляет различные услуги, связанные с покупкой или уходом за автомобилем. В соцсетях специалисты компании делятся полезными советами, которые могут помочь водителям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред