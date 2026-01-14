Влетит в копеечку: водителям 'светят' штрафы за неправильную тонировку авто

За неправильную тонировку даже могут лишить водительских прав.

В Украине часто можно увидеть автомобили с тонированными стеклами. Но в этом вопросе существуют определенные правила, нарушение которых приводит к штрафам или даже временной потере права управления автомобилем.

Каковы правила тонирования окон в автомобиле

Автор канала АвтоТема на YouTube рассказал, что согласно пункту 31.4.7 ПДД лобовое стекло должно обеспечивать светопропускание на уровне не менее 75%. Но для передних боковых окон этот показатель должен составлять минимум 70% для сохранения надлежащей обзорности во время движения.

Он добавил, что тонировка задних окон не ограничивается при наличии наружных зеркал с обеих сторон машины.

Как можно тонировать окна в авто

Эксперт добавил, что в Украине разрешается наклеивать цветную прозрачную полосу в верхней части лобового стекла. Ее ширина не должна выходить за пределы зоны работы стеклоочистителей.

Штрафы за тонировку авто

В статье 121 Кодекса об административных правонарушениях сообщается, что за неправильную тонировку предусмотрен штраф в размере от 340 до 510 гривен.

Стоит заметить, что повторное зафиксированное нарушение в течение года может стать основанием для лишения водительских прав на срок до 6 месяцев.

Как тонировать авто, чтобы не получить штраф – видео:

