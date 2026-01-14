Укр
Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку авто

Мария Николишин
14 января 2026, 17:45
За неправильную тонировку даже могут лишить водительских прав.
Влетит в копеечку: водителям 'светят' штрафы за неправильную тонировку авто
Штрафы за тонированные окна / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие существуют ограничения на тонировку авто
  • Какие штрафы за это предусмотрены

В Украине часто можно увидеть автомобили с тонированными стеклами. Но в этом вопросе существуют определенные правила, нарушение которых приводит к штрафам или даже временной потере права управления автомобилем.

Главред решил разобраться, когда можно получить штраф за тонированные окна в авто.

Каковы правила тонирования окон в автомобиле

Автор канала АвтоТема на YouTube рассказал, что согласно пункту 31.4.7 ПДД лобовое стекло должно обеспечивать светопропускание на уровне не менее 75%. Но для передних боковых окон этот показатель должен составлять минимум 70% для сохранения надлежащей обзорности во время движения.

Он добавил, что тонировка задних окон не ограничивается при наличии наружных зеркал с обеих сторон машины.

Как можно тонировать окна в авто

Эксперт добавил, что в Украине разрешается наклеивать цветную прозрачную полосу в верхней части лобового стекла. Ее ширина не должна выходить за пределы зоны работы стеклоочистителей.

Штрафы за тонировку авто

В статье 121 Кодекса об административных правонарушениях сообщается, что за неправильную тонировку предусмотрен штраф в размере от 340 до 510 гривен.

Стоит заметить, что повторное зафиксированное нарушение в течение года может стать основанием для лишения водительских прав на срок до 6 месяцев.

Как тонировать авто, чтобы не получить штраф – видео:

Об источнике: канал АвтоТема на YouTube

YouTube-канал АвтоТема – это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.

