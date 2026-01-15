Как очистить авто от снега – золотые правила, которые сэкономят деньги и нервы

Очистка машины от снега кажется делом элементарным, но именно здесь кроется множество технических нюансов.

https://glavred.info/auto/kak-ochistit-avto-ot-snega-zolotye-pravila-kotorye-sekonomyat-dengi-i-nervy-10732583.html Ссылка скопирована

Как правильно очистить авто от снега / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему стоит начинать очистку автомобиля именно с крыши

Почему "окошко для водителя" опасно

Почему важно чистить капот и багажник

Зимнее утро водителя часто начинается не с кофе, а с ритуала очистки автомобиля. Прежде чем отправляться в путь, важно позаботиться о безопасности, а очистка автомобиля от снега является необходимым ритуалом, который помогает избежать неприятностей.

Главред узнал, как правильно чистить автомобиль от снега.

видео дня

Почему стоит начинать именно с крыши

Самая распространенная ошибка — сразу браться за лобовое стекло. Автоинструктор и блогер Татьяна Могилецкая отметила, что начинать нужно с крыши. Если оставить на автомобиле снежную "шапку", первый же светофор сыграет злую шутку. При торможении вся эта масса съедет прямо на лобовое стекло, мгновенно заблокировав обзор. Во многих странах Европы за "снежную шапку" на крыше предусмотрены немалые штрафы, ведь это создает опасность для всех, кто едет рядом.

Почему "окошко для водителя" - это плохая идея

Часто утром можно увидеть автомобили, где очищен только небольшой кусочек стекла перед глазами водителя. Это опасная самоуверенность. Для безопасного маневрирования окна и зеркала должны быть чистыми на 100%.

Водители должны видеть все, что происходит по бокам и сзади. Не стоит и забывать о капоте и багажнике, поскольку снег с них во время движения создает "дымовую завесу", которая мешает водителям, едущим за вашим автомобилем.

О чем часто забывают водители

Автомобиль должен быть не только зрячим, но и видимым. Снег на фарах, стоп-сигналах и поворотниках делает машину почти невидимой в сумерках или во время метели. Обязательно протрите всю светотехнику.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Также не забывайте о номерных знаках. Загрязненный или залепленный снегом номер - это прямой повод для остановки полицией и получения штрафа.

Смотрите видео о том, что делать, если автомобиль занесло снегом:

Чего категорически не стоит делать

Пытаясь ускорить процесс, легко допустить ошибки, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Важно запомнить три главных "нет":

Никакой горячей воды. Резкий перепад температур — кратчайший путь к трещинам на стекле. Используйте только специальные размораживатели или теплый воздух из печки. Забудьте о металле. Металлические шпатели или подручные средства оставят на краске и стекле глубокие царапины, которые потом придется полировать. Берегите дворники. Не включайте стеклоочистители, если они примерзли к льду. Это может привести к выходу из строя мотора или повреждению резиновых элементов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Татьяна Могилецкая Татьяна Могилецкая, известная под ником vodiyka, является автоинструктором нового формата. Она ведет личный блог, где делится практическими советами для водителей и помогает научиться уверенно управлять автомобилем. Татьяна делится своими знаниями и опытом, накопленными за 25 лет безаварийного вождения. Блог vodiyka насчитывает 244 записи, имеет 19,5 тыс. читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред