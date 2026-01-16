Укр
Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

Мария Николишин
16 января 2026, 21:25
Водителям назвали лучший вариант для всесезонного ухода за автомобилем.
Как мыть автомобиль зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой водой нужно мыть автомобиль
  • Как часто это нужно делать

Автомобиль следует мыть независимо от времени года или погоды. На первый взгляд это простая задача, однако важно знать, как делать это правильно, чтобы не повредить покрытие.

Главред решил разобраться, какой водой стоит мыть автомобиль.

видео дня

Какая вода не подходит для мытья автомобиля

В Jalopnik рассказывают, что слишком горячая или слишком холодная вода не подходит для мытья автомобилей.

Так, обливание автомобиля чрезмерно горячей водой зимой может иметь ужасные последствия, в частности есть вероятность растрескивания окон или повреждения краски. То же самое происходит и летом, поскольку горячая вода может привести к появлению полос и пятен от воды на краске.

Между тем слишком холодная вода – плохой выбор для мытья автомобилей в холодную снежную погоду. Помимо риска замерзания воды, она не так эффективно удаляет стойкую грязь или пыль с краски.

Можно ли мыть автомобиль теплой водой

Лучшим вариантом для всесезонного ухода считается теплая вода. Она значительно улучшает действие автомобильного шампуня, помогая быстрее поднимать и поглощать грязь с поверхностей. Это делает процесс очистки более эффективным по сравнению с использованием холодной воды.

Кроме того, теплая вода уменьшает риск возникновения разводов и не разрушает защитный слой воска на покрытии. Она также прекрасно подходит для удаления пятен дегтя с помощью специальной глины и смазочной смеси. Такой температурный режим помогает поддерживать эстетичный вид машины.

Как часто нужно мыть авто

Общее правило заключается в том, чтобы мыть автомобиль каждые две-четыре недели, чтобы защитить и сохранить краску.

"Частая очистка зимой и летом лучше всего защищает краску от ржавчины, насекомых и древесного сока", — говорится в сообщении.

Как разморозить стекло в авто / Инфографика: Главред

Об источнике: Jalopnik

Jalopnik — новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

