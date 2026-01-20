Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедур

Специалисты рассказали, как защитить кузов автомобиля от реагентов и коррозии зимой.

https://glavred.info/auto/kak-chasto-myt-avtomobil-zimoy-eksperty-nazvali-tochnoe-kolichestvo-procedur-10733738.html Ссылка скопирована

Специалисты посоветовали очищать труднодоступные места и наносить защитные покрытия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему зимняя мойка авто важнее эстетики

Как воск и пленка помогают бороться с коррозией

Какие современные средства продлевают срок службы машины

Зимой автомобиль особенно нуждается в тщательном уходе. Специалисты UAmotors отмечают: регулярная мойка, использование воска и современных защитных покрытий помогают сохранить лакокрасочное покрытие и предотвратить коррозию даже в суровых зимних условиях.

Главред решил рассказать, как правильно мыть авто зимой и защитить кузов.

видео дня

Как часто мыть авто зимой

Эксперты советуют мыть авто не менее четырех раз за зимний сезон. На дорогах активно используют соль и химические реагенты, которые ускоряют коррозию и повреждают лакокрасочное покрытие.

Правильная методика мытья автомобиля

Однако важна не только частота мытья, но и правильная методика. Специалисты советуют тщательно очищать все труднодоступные места – швы, зазоры и полости, где скапливается грязь.

Завершать процедуру необходимо обработкой воском. Он создает тонкую защитную пленку, которая эффективно оберегает кузов от коррозии и вредного воздействия реагентов.

Дополнительные средства защиты кузова

Для дополнительной защиты автомобиля эксперты рекомендуют полиуретановую пленку или керамическое покрытие. Такие современные средства не только защищают от царапин, но и от химических веществ, которые могут разрушать лак. Это особенно актуально зимой, когда авто постоянно подвергается воздействию соли и песчано-реагентной смеси.

Как разморозить стекло в авто / Инфографика: Главред

Своевременная профилактика позволяет избежать дорогостоящего ремонта кузова и сохранить первоначальный вид автомобиля. Даже при активной эксплуатации в холодное время года правильная мойка, использование воска и защитных покрытий помогают автомобилю оставаться чистым, блестящим и продлевают срок его службы.

Уход за автомобилем зимой – это не только эстетика, но и эффективная защита от преждевременного износа, коррозии и снижения рыночной стоимости транспортного средства.

Как правильно мыть автомобиль зимой, смотрите в видео

Читайте также:

Об источнике: UaMotors UaMotors - сайт, предназначенный для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред