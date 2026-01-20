Укр
Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедур

Руслан Иваненко
20 января 2026, 01:03
Специалисты рассказали, как защитить кузов автомобиля от реагентов и коррозии зимой.
Авто
Специалисты посоветовали очищать труднодоступные места и наносить защитные покрытия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему зимняя мойка авто важнее эстетики
  • Как воск и пленка помогают бороться с коррозией
  • Какие современные средства продлевают срок службы машины

Зимой автомобиль особенно нуждается в тщательном уходе. Специалисты UAmotors отмечают: регулярная мойка, использование воска и современных защитных покрытий помогают сохранить лакокрасочное покрытие и предотвратить коррозию даже в суровых зимних условиях.

Главред решил рассказать, как правильно мыть авто зимой и защитить кузов.

Как часто мыть авто зимой

Эксперты советуют мыть авто не менее четырех раз за зимний сезон. На дорогах активно используют соль и химические реагенты, которые ускоряют коррозию и повреждают лакокрасочное покрытие.

Правильная методика мытья автомобиля

Однако важна не только частота мытья, но и правильная методика. Специалисты советуют тщательно очищать все труднодоступные места – швы, зазоры и полости, где скапливается грязь.

Завершать процедуру необходимо обработкой воском. Он создает тонкую защитную пленку, которая эффективно оберегает кузов от коррозии и вредного воздействия реагентов.

Дополнительные средства защиты кузова

Для дополнительной защиты автомобиля эксперты рекомендуют полиуретановую пленку или керамическое покрытие. Такие современные средства не только защищают от царапин, но и от химических веществ, которые могут разрушать лак. Это особенно актуально зимой, когда авто постоянно подвергается воздействию соли и песчано-реагентной смеси.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как разморозить стекло в авто / Инфографика: Главред

Своевременная профилактика позволяет избежать дорогостоящего ремонта кузова и сохранить первоначальный вид автомобиля. Даже при активной эксплуатации в холодное время года правильная мойка, использование воска и защитных покрытий помогают автомобилю оставаться чистым, блестящим и продлевают срок его службы.

Уход за автомобилем зимой – это не только эстетика, но и эффективная защита от преждевременного износа, коррозии и снижения рыночной стоимости транспортного средства.

Как правильно мыть автомобиль зимой, смотрите в видео

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

