Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ 'оживить' авто

Как известно, замена двигателя в автомобиле стоит очень дорого.

Как увеличить мощность авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как увеличить мощность авто

Нужно ли для этого менять двигатель

Иногда водители сталкиваются с тем, что мощности автомобиля на дороге просто не хватает. При слабой динамике обгоны или выпереджения становятся довольно опасными маневрами. Из-за этого многие ищут способы исправить ситуацию без больших вложений.

Главред решил разобраться, как можно сделать автомобиль быстрее.

Нужно ли менять двигатель, чтобы авто стало быстрее

Издание Jalopnik рассказывает, что замена двигателя в автомобиле стоит очень дорого. Хотя на первый взгляд кажется, что это единственный вариант улучшить динамику транспортного средства – это не так.

Отмечается, что существует 4 способа увеличить мощность авто без замены силовой установки.

Что нужно сделать, чтобы увеличить мощность авто:

Перепрошивка блока управления (ECU). Изменение программных настроек позволяет усилить подачу топлива, подогнать параметры зажигания и увеличить обороты двигателя. При правильной работе прирост мощности достигает 10-15%.

Установка турбины или компрессора позволит увеличить давление во впуске, что заставит двигатель работать активнее. Впрочем, здесь дополнительно придется устанавливать специальную систему охлаждения и особые смазки. Иначе все может закончиться перегревом и заклиниванием мотора.

Замена воздушного фильтра и установка облегченного выхлопа. За счет уменьшения сопротивления достигается большая скорость вращения двигателя.

Облегчение навесных узлов. Это помогает снять нагрузку с двигателя, что усиливает его динамику.

