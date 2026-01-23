Укр
Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

Руслана Заклинская
23 января 2026, 16:03
49
Неправильный запуск двигателя при минусовой температуре может не привести к мгновенным поломкам, но уверенно приближает капитальный ремонт.
Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска
Как запустить двигатель на морозе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как низкие температуры влияют на работу двигателя
  • Почему зимой не стоит спешить сразу запускать двигатель
  • Как правильно заводить автомобиль в мороз

Современные водители привыкли к тому, что автомобили почти не требуют технических знаний и сложного обслуживания. Однако низкие температуры значительно затрудняют работу двигателя, топливной системы и масла. Неправильные действия при запуске могут не дать мгновенных последствий, но со временем привести к повышенному износу и сокращению ресурса двигателя.

Главред узнал, как правильно запускать двигатель на морозе.

видео дня

Как правильно заводить двигатель зимой

В холодное время года важно не спешить сразу запускать двигатель. После поворота ключа зажигания (или нажатия кнопки Start) на приборной панели загораются все контрольные индикаторы. Именно в этот момент электронные системы автомобиля проводят самодиагностику, а в дизельных двигателях начинают работать свечи накаливания.

Зимой стоит вспомнить о методе двойного запуска, пишет Motoryzacja w INTERIA. Он подходит как для классических замков зажигания, так и для современных систем с кнопкой Start/Stop.

В чем заключается "двойной" метод запуска

Суть метода заключается в том, чтобы дважды включить зажигание перед фактическим запуском двигателя. Сначала ключ поворачивают в положение "включено" или нажимают кнопку старта без нажатия педали тормоза. После того как часть индикаторов погаснет, зажигание выключают и снова включают.

Это дает дополнительное время для прогрева свечей накаливания и стабилизации электронных систем. При очень низких температурах такой способ помогает облегчить запуск и уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Зачем дизельному двигателю свечи накаливания

В дизельных двигателях воспламенение топлива происходит не от искры, а благодаря высокой температуре сжатого воздуха. Зимой, когда температура окружающей среды низкая, этого тепла может быть недостаточно.

Именно поэтому перед запуском свечи накаливания нагревают воздух в камере сгорания до очень высокой температуры — примерно 800-1000 градусов Цельсия. Так гарантируется правильное воспламенение топлива и стабильная работа двигателя с первых секунд после запуска.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как разморозить стекло / Инфографика: Главред

Как распознать индикатор свечи накаливания

На приборной панели индикатор свечи накаливания обычно имеет вид спирали или пружины желтого или оранжевого цвета. Продолжительность его свечения зависит от температуры двигателя: чем холоднее, тем дольше он остается включенным.

Когда индикатор гаснет, это означает, что свечи достигли нужной температуры и двигатель готов к запуску. Игнорирование этого сигнала не приведет к мгновенной поломке, но регулярный запуск "на холодную" без ожидания может негативно повлиять на ресурс двигателя.

Как правильно трогаться

После запуска двигателя не стоит сразу резко нажимать на педаль газа и повышать обороты. Лучше дать двигателю несколько секунд поработать, а затем начинать движение в спокойном режиме.

Прогрев на ходу более эффективен, чем длительная остановка на месте. Во время движения двигатель быстрее достигает рабочей температуры, а масло равномерно распределяется по всей системе.

Чего не стоит делать, пока двигатель холодный

Пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, следует избегать высоких оборотов, резких ускорений и чрезмерных нагрузок. Хотя современные масла быстро циркулируют по системе, оптимальная защита деталей обеспечивается только после полного прогрева.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ресурс двигателя, избежать излишнего износа и обеспечить надежную работу автомобиля даже в самые суровые морозы.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
