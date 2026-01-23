Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

Вы узнаете:
- Как низкие температуры влияют на работу двигателя
- Почему зимой не стоит спешить сразу запускать двигатель
- Как правильно заводить автомобиль в мороз
Современные водители привыкли к тому, что автомобили почти не требуют технических знаний и сложного обслуживания. Однако низкие температуры значительно затрудняют работу двигателя, топливной системы и масла. Неправильные действия при запуске могут не дать мгновенных последствий, но со временем привести к повышенному износу и сокращению ресурса двигателя.
Главред узнал, как правильно запускать двигатель на морозе.
Как правильно заводить двигатель зимой
В холодное время года важно не спешить сразу запускать двигатель. После поворота ключа зажигания (или нажатия кнопки Start) на приборной панели загораются все контрольные индикаторы. Именно в этот момент электронные системы автомобиля проводят самодиагностику, а в дизельных двигателях начинают работать свечи накаливания.
Зимой стоит вспомнить о методе двойного запуска, пишет Motoryzacja w INTERIA. Он подходит как для классических замков зажигания, так и для современных систем с кнопкой Start/Stop.
В чем заключается "двойной" метод запуска
Суть метода заключается в том, чтобы дважды включить зажигание перед фактическим запуском двигателя. Сначала ключ поворачивают в положение "включено" или нажимают кнопку старта без нажатия педали тормоза. После того как часть индикаторов погаснет, зажигание выключают и снова включают.
Это дает дополнительное время для прогрева свечей накаливания и стабилизации электронных систем. При очень низких температурах такой способ помогает облегчить запуск и уменьшить нагрузку на аккумулятор.
Зачем дизельному двигателю свечи накаливания
В дизельных двигателях воспламенение топлива происходит не от искры, а благодаря высокой температуре сжатого воздуха. Зимой, когда температура окружающей среды низкая, этого тепла может быть недостаточно.
Именно поэтому перед запуском свечи накаливания нагревают воздух в камере сгорания до очень высокой температуры — примерно 800-1000 градусов Цельсия. Так гарантируется правильное воспламенение топлива и стабильная работа двигателя с первых секунд после запуска.
Как распознать индикатор свечи накаливания
На приборной панели индикатор свечи накаливания обычно имеет вид спирали или пружины желтого или оранжевого цвета. Продолжительность его свечения зависит от температуры двигателя: чем холоднее, тем дольше он остается включенным.
Когда индикатор гаснет, это означает, что свечи достигли нужной температуры и двигатель готов к запуску. Игнорирование этого сигнала не приведет к мгновенной поломке, но регулярный запуск "на холодную" без ожидания может негативно повлиять на ресурс двигателя.
Как правильно трогаться
После запуска двигателя не стоит сразу резко нажимать на педаль газа и повышать обороты. Лучше дать двигателю несколько секунд поработать, а затем начинать движение в спокойном режиме.
Прогрев на ходу более эффективен, чем длительная остановка на месте. Во время движения двигатель быстрее достигает рабочей температуры, а масло равномерно распределяется по всей системе.
Чего не стоит делать, пока двигатель холодный
Пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, следует избегать высоких оборотов, резких ускорений и чрезмерных нагрузок. Хотя современные масла быстро циркулируют по системе, оптимальная защита деталей обеспечивается только после полного прогрева.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ресурс двигателя, избежать излишнего износа и обеспечить надежную работу автомобиля даже в самые суровые морозы.
Об источнике: Interia Motoryzacja
Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.
