Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка 'снежинка' в авто

Современные автомобили оснащены рядом предупреждающих лампочек на приборной панели. Большинство из них всем известны, но есть и такие, которые могут запутать и напугать водителей. В частности, странным является значок "снежинки", который появляется очень внезапно.

О чем информирует индикатор "снежинки" в авто

Auto Swiat рассказывает, что индикатор "снежинки" ассоциируется с морозом и, конечно, снегом, но он не означает, что идет снег или он вот-вот пойдет. Он также не указывает на то, что с автомобилем что-то не так или что ему холодно.

"Хотя этот индикатор может загореться красным цветом, продолжение движения автомобиля является полностью безопасным и механически исправным", - говорится в сообщении.

Все потому, что этот тип индикатора подключен к датчику внешней температуры, и его появление на панели приборов просто означает, что на улице холодно. Он также касается гололеда и других опасных явлений, связанных с низкими температурами.

"Это не обязательно означает, что на дороге есть гололедица, поскольку автомобили не имеют таких датчиков. Это скорее предупреждение водителю быть осторожным и обращать внимание на дорожное покрытие", - добавляют эксперты.

Когда включается индикатор "снежинки"

Обычно этот индикатор появляется, когда термометр регистрирует температуру около 3-4°C. Важно, что чем ниже температура, тем больше "снежинка" может менять цвет с желтого на красный.

