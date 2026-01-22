Укр
Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

Мария Николишин
22 января 2026, 14:26
Этот индикатор даже может менять цвет с желтого на красный.
Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка 'снежинка' в авто
Что означает "снежинка" в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему горит лампочка "снежинки" в авто
  • Можно ли в таком случае продолжать движение

Современные автомобили оснащены рядом предупреждающих лампочек на приборной панели. Большинство из них всем известны, но есть и такие, которые могут запутать и напугать водителей. В частности, странным является значок "снежинки", который появляется очень внезапно.

Главред решил разобраться, что означает символ "снежинки" на панели авто.

О чем информирует индикатор "снежинки" в авто

Auto Swiat рассказывает, что индикатор "снежинки" ассоциируется с морозом и, конечно, снегом, но он не означает, что идет снег или он вот-вот пойдет. Он также не указывает на то, что с автомобилем что-то не так или что ему холодно.

"Хотя этот индикатор может загореться красным цветом, продолжение движения автомобиля является полностью безопасным и механически исправным", - говорится в сообщении.

Все потому, что этот тип индикатора подключен к датчику внешней температуры, и его появление на панели приборов просто означает, что на улице холодно. Он также касается гололеда и других опасных явлений, связанных с низкими температурами.

"Это не обязательно означает, что на дороге есть гололедица, поскольку автомобили не имеют таких датчиков. Это скорее предупреждение водителю быть осторожным и обращать внимание на дорожное покрытие", - добавляют эксперты.

Когда включается индикатор "снежинки"

Обычно этот индикатор появляется, когда термометр регистрирует температуру около 3-4°C. Важно, что чем ниже температура, тем больше "снежинка" может менять цвет с желтого на красный.

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

