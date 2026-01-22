Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

Зимой даже новые батареи часто находятся в состоянии хронического недозаряда.

Сколько часов на самом деле нужно ехать, чтобы зарядить аккумулятор в мороз / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

В сильный мороз аккумулятор работает в режиме хронического недозаряда

Короткие зимние поездки только ухудшают состояние батареи

Эксперты советуют раз в неделю совершать длительную поездку 1,5–2 часа

В зимние морозы украинские водители все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: даже исправный автомобиль отказывается заводиться с первой попытки, а аккумулятор ведет себя так, как будто ему много лет.

Специалисты автосервисов предупреждают — причина не только в холоде, но и в том, что зимой большинство батарей работают в режиме хронического недозаряда. Об этом пишет сайт Экономические Новости.

Почему аккумулятор "сдается" на морозе

Свинцово-кислотные батареи заполнены жидким электролитом, который на холоде густеет. Это замедляет химические реакции внутри и резко снижает эффективность работы. В результате:

Падает пусковой ток — вместо летних 600 ампер батарея при -20 °C может выдать только 200–250 ампер.

Ухудшается способность принимать заряд — замерзший аккумулятор почти не поглощает энергию от генератора, пока не прогреется.

Типичный зимний маршрут — 5–10 минут прогрева и 15–20 минут дороги — не дает батарее шансов восстановить потраченный заряд. Подкапотное пространство остается холодным, а аккумулятор продолжает "жить в минусе".

Замкнутый круг недозаряда

Когда батарея постоянно недополучает энергию, на ее пластинах формируется сульфатация — твердый налет, который уменьшает емкость и постепенно разрушает устройство. Именно этот процесс чаще всего становится причиной преждевременного отказа аккумулятора зимой.

Популярное среди водителей правило "столько минут езды, сколько градусов мороза" эксперты называют мифом. В сильный холод (-20 °C и ниже) для полного восстановления заряда требуется 1,5–2 часа непрерывной работы двигателя.

Как продлить жизнь аккумулятора зимой

Делайте длительные поездки — хотя бы раз в неделю 1,5 часа без остановок.

В сильные морозы заряжайте батарею в тепле — снимите ее и подключите к стационарному зарядному устройству.

Выбирайте качественные аккумуляторы — вес 60 Ач модели должен быть 15–18 кг; более легкие варианты свидетельствуют о тонких пластинах и низкой надежности.

Эксперты отмечают: правильный уход зимой — это не только комфортный запуск двигателя, но и экономия на преждевременной замене батареи. Понимание того, как ведет себя аккумулятор в мороз, позволяет водителям избежать неприятных сюрпризов и сохранить автомобиль в рабочем состоянии даже в самые суровые дни.

