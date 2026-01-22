Укр
Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

Дарья Пшеничник
22 января 2026, 23:57
15
Зимой даже новые батареи часто находятся в состоянии хронического недозаряда.
мороз авто
Сколько часов на самом деле нужно ехать, чтобы зарядить аккумулятор в мороз / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

  • В сильный мороз аккумулятор работает в режиме хронического недозаряда
  • Короткие зимние поездки только ухудшают состояние батареи
  • Эксперты советуют раз в неделю совершать длительную поездку 1,5–2 часа

В зимние морозы украинские водители все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: даже исправный автомобиль отказывается заводиться с первой попытки, а аккумулятор ведет себя так, как будто ему много лет.

Специалисты автосервисов предупреждают — причина не только в холоде, но и в том, что зимой большинство батарей работают в режиме хронического недозаряда. Об этом пишет сайт Экономические Новости.

видео дня

Почему аккумулятор "сдается" на морозе

Свинцово-кислотные батареи заполнены жидким электролитом, который на холоде густеет. Это замедляет химические реакции внутри и резко снижает эффективность работы. В результате:

  • Падает пусковой ток — вместо летних 600 ампер батарея при -20 °C может выдать только 200–250 ампер.
  • Ухудшается способность принимать заряд — замерзший аккумулятор почти не поглощает энергию от генератора, пока не прогреется.

Типичный зимний маршрут — 5–10 минут прогрева и 15–20 минут дороги — не дает батарее шансов восстановить потраченный заряд. Подкапотное пространство остается холодным, а аккумулятор продолжает "жить в минусе".

Замкнутый круг недозаряда

Когда батарея постоянно недополучает энергию, на ее пластинах формируется сульфатация — твердый налет, который уменьшает емкость и постепенно разрушает устройство. Именно этот процесс чаще всего становится причиной преждевременного отказа аккумулятора зимой.

Популярное среди водителей правило "столько минут езды, сколько градусов мороза" эксперты называют мифом. В сильный холод (-20 °C и ниже) для полного восстановления заряда требуется 1,5–2 часа непрерывной работы двигателя.

Как продлить жизнь аккумулятора зимой

  • Делайте длительные поездки — хотя бы раз в неделю 1,5 часа без остановок.
  • В сильные морозы заряжайте батарею в тепле — снимите ее и подключите к стационарному зарядному устройству.
  • Выбирайте качественные аккумуляторы — вес 60 Ач модели должен быть 15–18 кг; более легкие варианты свидетельствуют о тонких пластинах и низкой надежности.

Эксперты отмечают: правильный уход зимой — это не только комфортный запуск двигателя, но и экономия на преждевременной замене батареи. Понимание того, как ведет себя аккумулятор в мороз, позволяет водителям избежать неприятных сюрпризов и сохранить автомобиль в рабочем состоянии даже в самые суровые дни.

Экономические новости

Экономические новости — украинский новостной портал, специализирующийся на освещении событий в сфере экономики, бизнеса и финансов.

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

