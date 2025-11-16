Укр
Читать на украинском
Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

Руслана Заклинская
16 ноября 2025, 01:42
9
Отклонения между показаниями спидометра и GPS-навигатора нередко сбивают с толку водителей.
Спидометр 'врет' о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться
Почему спидометр и навигатор показывают разную скорость / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему показатели спидометра и навигатора часто не совпадают
  • Почему автопроизводители сознательно завышают показатели спидометра
  • Почему показатели GPS-навигатора точнее спидометра

Владельцы автомобилей часто замечают, что показатели спидометра и навигатора не совпадают. Разница может достигать нескольких километров в час, поэтому многие воспринимают это как ошибку одного из приборов. На самом деле такое отклонение вполне закономерно и не свидетельствует о неисправности.

Главред узнал, как работает спидометр и GPS-навигатор.

видео дня

Как спидометр измеряет скорость

Спидометр базируется на частоте вращения колес. В издании AMPERCAR объяснили, что чем быстрее вращаются колеса, тем большую скорость фиксирует прибор. Однако точность измерений зависит от диаметра шин, давления в них и состояния протектора.

Износ протектора уменьшает диаметр колеса, заставляя его делать больше оборотов для преодоления того же расстояния. Как следствие, спидометр фиксирует большую скорость, чем фактическая - погрешность обычно составляет 2-3%.

Низкое давление в шинах также уменьшает радиус колеса, увеличивая количество оборотов и завышая показатели прибора.

Почему производители спидометров завышают показатели

Автопроизводители сознательно настраивают спидометры с небольшим запасом, чтобы избежать ситуаций, когда прибор показывает меньшую скорость, чем фактическая. По европейским стандартам, спидометр может завышать реальную скорость до 10% + 4 км/ч.

Например, если автомобиль движется со скоростью 100 км/ч, на панели может отображаться 110-114 км/ч и это считается нормой. Такой подход повышает безопасность, поскольку водителю кажется, что он едет немного быстрее, поэтому вероятность превышения уменьшается.

Почему спидометр теряет точность со временем

Даже исправный автомобиль не гарантирует идеальные показатели. Вибрации, удары и неровности дороги постепенно влияют на калибровку прибора. Регулярная проверка спидометра помогает избежать значительных отклонений и сохранить точность измерений.

Как работает навигатор и почему он точнее

В отличие от спидометра, GPS-навигатор не связан с колесами или коробкой передач. Он получает данные от спутников и рассчитывает скорость по изменению координат. Чем короче интервал между измерениями, тем точнее результат.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Когда навигатор ошибается

Несмотря на высокую точность, GPS может давать погрешности.

  1. В тоннелях, под мостами или между высокими зданиями сигнал частично теряется.
  2. В плотной городской застройке спутниковые волны отражаются от фасадов и металлических конструкций, создавая "двойные" координаты.
  3. На трассах через леса сигнал может задерживаться из-за кроны деревьев.
  4. Плохая погода (дождь, снег, гроза) временно снижает качество сигнала, из-за чего устройство вычисляет приблизительную скорость.

Где GPS самый точный

На открытых участках дороги, где ничего не препятствует прохождению сигнала, навигатор показывает скорость максимально точно. В таких условиях он часто превосходит спидометр по точности, особенно при старых или изношенных колесах.

В большинстве случаев именно показатели навигатора являются более точными. Ориентируясь на них, водитель уменьшает риск превышения скорости и получения штрафов.

Об источнике: AMPERCAR

AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
