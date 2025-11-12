Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

Некоторые автомобильные моторы, выпущенные еще в 50-х годах, до сих пор находятся в строю и считаются эталоном долговечности.

https://glavred.info/auto/perezhili-celye-pokoleniya-opredeleny-10-samyh-dolgovechnyh-dvigateley-10714904.html Ссылка скопирована

Самые долговечные двигатели / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Какой двигатель Ford является одним из лидеров по долговечности

На какие популярные модели Ford устанавливали двигатель Modular V8

Как долго выпускался классический британский двигатель Ford Kent

В автомобилях надежность и долговечность двигателя ценится превыше всего. Некоторые моторы становятся настоящими легендами, переживая не одно поколение моделей авто и приобретая репутацию долговечных.

Главред узнал, какие автомобильные двигатели самые долговечные.

видео дня

Британский журнал Autocar провел масштабное исследование и составил топ-10 самых надежных и долговечных двигателей в истории автомобилестроения. Журналисты отметили моторы, которые смогли пережить не одно поколение автомобилей.

Что делает двигатель настоящим долгожителем

Непрерывное производство двигателя без существенных изменений в течение десятилетий - чрезвычайная редкость в современном автопроме. Мотор должен сочетать надежность, универсальность и способность адаптироваться к различным моделям и поколениям автомобилей.

Ford Modular V8

Один из лидеров списка - Ford Modular V8 объемом от 4,6 до 5,8 литра. Его производят на заводе Ford в канадском Виндзоре с 1990 года и до сих пор. Двигатель ставят на несколько моделей Ford, в том числе на популярные пикапы F-Series. В прошлом эта серия имела даже V10 объемом 6,8 л для тяжелых пикапов Super Duty.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

Ford Kent - британская классика

Еще один "долгожитель" - Ford Kent, который выпускался с 1959 по 2002 год. Первой моделью с этим мотором стал Ford Anglia, известный зрителям по фильмам о Гарри Поттере.

В более поздних версиях двигатель получил название Valencia. На его базе создали ряд спортивных модификаций, включая легендарные Twin Cam и BDA от Lotus и Cosworth.

Ford Windsor - восьмерка, пережившая поколение

Ford Windsor объемом от 3,6 до 5,8 литра производится с 1961 года. Сначала его ставили на Ford Fairlane четвертого поколения, позже - на десятки других моделей, среди которых Sunbeam Tiger и легендарная AC Cobra.

Сегодня двигатель не используется в серийных авто, но до сих пор выпускается как готовая запчасть для тюнинга и рестомодов.

Другие долговечные моторы в истории

По версии Autocar, в список вошли:

Buick V6 (1962 - 2009);

Rover V8 (1967 - 2004);

AMC Straight Six (1964 - 2006);

Renault Cléon-Fonte (1962 - 2004);

Rolls-Royce L-Series (1959 - 2020);

Chevrolet Small Block (1955 - производство продолжается).

Эти моторы стали настоящей легендой автомобильного мира благодаря надежности, долговечности и способности адаптироваться к различным моделям на протяжении десятилетий.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Autocar Autocar - это британское автомобильное издание, которое является одним из старейших и самых авторитетных в мире. Основанное еще в 1895 году, оно специализируется на обзорах автомобилей, тест-драйвах, рейтингах и новостях автомобильной индустрии. Издание часто публикует экспертные рейтинги, аналитические статьи и эксклюзивные репортажи о новых моделях авто. Его материалы влияют на мнение покупателей и отраслевых экспертов. Autocar имеет международные версии, в том числе в Индии, Китае и Европе, но британское издание остается самым влиятельным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред