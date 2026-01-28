Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать все

Ручки авто могут легко ломаться из-за слоя льда.

Как открыть замерзший автомобиль

Чем можно разморозить замок автомобиля

Из-за морозной погоды замерзают не только улицы и дороги, но и автомобили. В частности, двери авто примерзают и их совершенно невозможно открыть из-за замерзших замков.

Главред решил разобраться, как открыть замерзший автомобиль, чтобы не повредить ручку.

Что может случиться с замерзшей ручкой авто

В TikTok пользовательница jenniferdaniel859 поделилась видео, на котором ее автомобиль замерз. Она попыталась его открыть, но ручка просто сломалась из-за толстого слоя льда, передает Newsweek.

"Зимняя буря в Техасе: 30 минут за... Моя дверная ручка отломалась", – говорится в подписи к видео.

Как разморозить ручки авто

Видео в TikTok вызвало много обсуждений. В частности, некоторые пользователи поделились собственными советами, как открыть автомобиль и не сломать ручку.

Так, один человек предложил использовать самодельный раствор для размораживания. Чтобы его приготовить, нужно смешать две части 70-процентного изопропилового (растворимого) спирта с одной частью воды и несколькими каплями средства для мытья посуды в распылителе.

Также многие говорили о том, что можно использовать обычную воду. Однако она должна быть не горячей, а теплой.

Кроме того, в Интернете есть ряд средств, которые могут помочь удалить лед с замерзших автомобилей. Они действуют как смазка и помогают водителям разморозить замерзшие двери и замки, чтобы избежать поломки дверных ручек.

