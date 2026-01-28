Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать все

Вы узнаете:
- Как открыть замерзший автомобиль
- Чем можно разморозить замок автомобиля
Из-за морозной погоды замерзают не только улицы и дороги, но и автомобили. В частности, двери авто примерзают и их совершенно невозможно открыть из-за замерзших замков.
Главред решил разобраться, как открыть замерзший автомобиль, чтобы не повредить ручку.
Что может случиться с замерзшей ручкой авто
В TikTok пользовательница jenniferdaniel859 поделилась видео, на котором ее автомобиль замерз. Она попыталась его открыть, но ручка просто сломалась из-за толстого слоя льда, передает Newsweek.
"Зимняя буря в Техасе: 30 минут за... Моя дверная ручка отломалась", – говорится в подписи к видео.
@jenniferdaniel859 Volkswagen needs repair ??♀️? #texasweather#texaswinterstorm#snowmageddon#freezingrain#sleet♬ original sound - GenX Jen ?Lifestyle Midlife
Как разморозить ручки авто
Видео в TikTok вызвало много обсуждений. В частности, некоторые пользователи поделились собственными советами, как открыть автомобиль и не сломать ручку.
Так, один человек предложил использовать самодельный раствор для размораживания. Чтобы его приготовить, нужно смешать две части 70-процентного изопропилового (растворимого) спирта с одной частью воды и несколькими каплями средства для мытья посуды в распылителе.
Также многие говорили о том, что можно использовать обычную воду. Однако она должна быть не горячей, а теплой.
Кроме того, в Интернете есть ряд средств, которые могут помочь удалить лед с замерзших автомобилей. Они действуют как смазка и помогают водителям разморозить замерзшие двери и замки, чтобы избежать поломки дверных ручек.
Читайте также:
- Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок
- Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шины
- Вместо красного треугольника — маячок: появились новые требования к водителям
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред