Вместо красного треугольника - маячок: появились новые требования к водителям

За отсутствие специальной лампы водители могут получить штраф.

Почему на авто ставят желтый маячок / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Чем водители должны заменить знак аварийной остановки

В какой стране действует новое правило

В каждом автомобиле должен быть знак аварийной остановки в форме красного треугольника. Его нужно устанавливать при вынужденной остановке на дороге. Однако в некоторых странах уже нашли замену этому знаку.

Главред решил разобраться, где красный треугольник больше не нужен.

Чем заменили знак аварийной остановки

Interia Motoryzacja рассказывает, что теперь в Испании водители обязаны заменить традиционные знаки аварийной остановки (красные треугольники) современными сигнальными устройствами.

Известно, что главной причиной изменений стала угроза здоровью людей при выходе на проезжую часть.

"Традиционный треугольник заставлял покидать салон для установки знака на определенном расстоянии позади автомобиля. Это часто приводило к несчастным случаям на скоростных автострадах или в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что новая лампа V-16 устанавливается на крышу автомобиля и позволяет обозначить место остановки, оставаясь внутри транспортного средства без риска попасть под колеса проезжающих мимо автомобилей.

Как работает новый маячок для автомобиля

Новый маячок излучает желтый свет с углом обзора 360 градусов. Такая иллюминация позволяет другим участникам движения заметить препятствие с большого расстояния.

Что интересно, одной из функций является встроенная технология геолокации. После активации оборудование автоматически передает точные координаты GPS в облачную платформу управления движением DGT 3.0. Это должно ускорить реагирование экстренных служб и улучшить координацию помощи на дорогах в режиме реального времени.

Какой штраф за отсутствие маячка

Стоит отметить, что новые правила касаются всех автомобилей, зарегистрированных в Испании. Отсутствие предусмотренной лампы наказывается штрафом в размере от 80 до 200 евро (примерно от 4000 до 10 000 грн).

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.

