В Тернопольской области ударит серьезный 'минус': насколько упадет температура

Ближайшие дни в Тернопольской области будут без осадков.

https://glavred.info/synoptic/v-ternopolskoy-oblasti-udarit-sereznyy-minus-naskolko-upadet-temperatura-10737095.html Ссылка скопирована

Погода в Тернополе 2 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в понедельник

Будет ли на дорогах гололедица

Погода в Тернопольской области в понедельник, 2 февраля, будет облачной с прояснениями. Осадки не ожидаются. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра ветер будет восточного направления, 3 – 8 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области и в городе ночью составит -18...-23 градуса, днем поднимется до -10...-15 градусов.

Кроме того, с 1 по 4 февраля на дорогах сохранится гололедица. Уровень опасности - желтый (НМЯ 1).

Синоптики добавляют, что с 3 февраля морозы в Тернопольской области немного ослабнут. Ночью ожидается -14...-19 градусов.

Погода Тернополь / фото: meteoprog

Когда морозы станут слабее

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в ближайшие несколько дней в Украине ожидается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20...-28 градусов.

Однако, по ее словам, сильные морозы не будут длительными.

"Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут", - добавила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, уже с начала новой недели температура воздуха в Полтаве и области снизится до 18-23 градусов мороза ночью (в северных районах области до 28 градусов мороза) и до 14-19 градусов мороза днем.

Также известно, что в ближайшие дни в Ровенской области ожидается значительное понижение температуры и сильный мороз, местами отметка термометра достигнет рекордных -30 градусов.

В то же время в Житомирской области последний месяц зимы начнется с резкого похолодания. На дорогах прогнозируют гололед, что значительно затруднит движение транспорта.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред